Росія може піти на підступ під час Великоднього перемир’я: військовий експерт спрогнозував плани

Україна готова до перемир'я на Великдень, про що сказав Володимир Зеленський. Кремль також може погодитись на таку пропозицію, але зовсім не для реального режиму тиші.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що в цей період ворог може готуватись до майбутніх масованих атак. Щодо фронту – окупантам не вистачить часу для маневрів та передислокації військ.

Дивіться також Москва готова підтримати друзів: кому Кремль відправив танкер "на допомогу"

Який підступ можуть готувати росіяни на Великоднє перемир'я?

За словами військового експерта, раніше вже були спроби встановити перемир’я на Різдво та інші християнські свята, і кожного разу росіяни їх порушували. Погодитись окупанти можуть – для них це буде красивий жест, бо, мовляв, вони християни.

Малоймовірно, що ворог встигне зробити за кілька днів щось на фронті. Для посилення наступу треба перекинути хоча б 2 – 3 бригади. А перекинути 1 бригаду – це тиждень роботи. Адже треба виїхати з позицій, завантажити танки та артилерію на залізничні платформи, приїхати поселитись і забезпечити ремонтну базу. Тому кілька днів перемир’я на фоні тих масштабних дій, які відбуваються, – це ні про що.

Однак, оскільки росіяни в ці дні не будуть перекидати війська, з огляду на те, що ми не будемо використовувати наші дрони, Middle Strike, HIMARS, вони можуть, наприклад, перекинути велику кількість "Шахедів" на пускові майданчики.

Останнім часом ми бачимо доволі успішні удари саме по таких майданчиках. Їм доволі не просто перевезти велику кількість "Шахедів". А тут у них може бути час, вони будуть знати, що по них не будуть стріляти. Також зможуть також підвезти артилерійські боєприпаси,

– наголосив він

Нарожний додав, що кожного дня окупанти запускають від 100 до 150 "Шахедів". І приблизно раз на тиждень є масована атака, коли ворог застосовує від 500 до 1000 "Шахедів". За один день ворог може перекинути на пускові майданчики приблизно 250 безпілотників – тобто вдвічі більше "Шахедів", ніж завжди. Однак українська ППО докладає максимум зусиль для збиття повітряних цілей, тому для України така кількість не є чимось новим.

Зауважте! Нарожний також наголосив, що окупанти, найімовірніше, знову порушать режим тиші на Великдень, попри можливу домовленість. Тому українцям варто з уважністю ставитись до сигналів повітряних тривог.

Росіяни роблять акцент на обстріли "Шахедами": деталі