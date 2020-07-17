Висування Ірини Верещук кандидатом на пост мера Києва від партії "Слуга народу" викликало здивування користувачів фейсбук.

Майбутню кандидатку дорікають в недостатньому управлінському досвіді і причетності до корупційних схем.

Нагадаємо, на місцевих виборах 2010 року Верещук була обрала мером Рави-Руської Львівської області від партії "Сильна Україна" Сергія Тігіпка. На посаді фігурувала в корупційних скандалах.

"Це людина, яка сфальсифікувала рішення Рава-Руської міської ради для того, щоб виділити землю своїм наближеним людям. Просто потрібно поїхати в це маленьке місто і люди поділяться своїми враженнями від колишнього мера", – написав екснардеп Володимир Парасюк.

Політолог Вадим Денисенко назвав Верещук класичним "громадським діячем, який ловить кон'юнктуру і тримає ніс за вітром (грошей)". Він порівняв її висунення з висуненням регіоналами Олександра Попова в 2010 році.

"Попов хоча б побув рік міністром регіональної політики і хоча б якось уявляв собі, що таке інфраструктура. Найбільше досягнення Верещук – мер крихітного міста Рава-Руська, де всі капітали зароблені переважно митниками і контрабандистами... Що вона може сказати про розвиток Києва? Нічого", – написав Денисенко.

Користувачі оцінюють шанси Верещук на обрання столичним мером нульовими. У столиці її не знають.

Як повідомлялося раніше, 16 липня в "Слуга народу" провела праймеріз з вибору кандидатів на посаду мера Києва. За результатами таємного голосування Ірина Верещук набрала 81 голос. Її конкурентами були Олександр Дубинський (41 голос), Микола Тищенко (30 голосів), Дмитро Гурін (15 голосів), Олександр Качура (3 голоси).