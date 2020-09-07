Нові можливості у час обмежень. Кредобанк із вересня запровадив нову послугу "Відеоконсультант онлайн".

Сервіс дає можливість отримати консультацію з отримання банківських послуг за допомогою інтернет-відеозв’язку.

Кредобанк першим в Україні почав надавати такий сервіс. Клієнтів консультують щодо можливості отримання іпотечних кредитів та позик на розвиток бізнесу за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Завдяки інтернет-відеозв’язку консультації доступні у будь-якому куточку світу.

"Кожен, навіть той, хто перебуває за кордоном, може запитати практично про всі послуги, які ми маємо. Дзвонити на гарячу лінію – це завжди є більш коштовно. А тут є перевага, адже можна ще знизити витрати клієнта на зв’язок з банком", – розповів голова правління АТ "Кредобанк" Єжи Яцек Шугаєв.

Сервіс працює на платформі google meet. Відеодзвінок можна замовити на сайті банку.

"Після того, як клієнт заповнює форму, він отримує смс-повідомлення та e-mail", – пояснив менеджер проєкту "Відеоконсультант" АТ "Кредобанк" Юрій Симоненко.

В e-mail є підтвердження запису та коротка інструкція. Коли підходить час розмови, клієнт отримує персональне посилання на відеозустріч. Приєднатись треба якнайшвидше, щоб не опинитись в кінці черги.

Невдовзі й інші послуги банку стануть доступними для відеоконсультацій.