Верховна Рада має негайно ухвалити законопроект про страхову медицину, – Юлія Тимошенко

"Батьківщина" наполягає на ухваленні в останні два тижні роботи чинного парламенту законопроєкту про страхову медицину.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій та груп, йдеться на сайті партії.

Лідер партії розповіла, що днями вона побувала в с. Германівка Київської області, у лікарні, яка ще три роки тому обслуговувала десятки сіл навколо. Натомість зараз – це напівзруйнована лікарня, де звільнено лікарів, де припинено лікувальний процес, наголосила політик: "І так по всій Україні".

Юлія Тимошенко також нагадала, що в Україні понад 500 лікарень закрито, а 32 тис. лікарів і медперсоналу "викинуто на вулицю".

"І це медреформа? Припиніть медреформою називати геноцид української нації", – закликала Голова партії.

Нагадаємо, як зазначала Юлія Тимошенко, обов’язкове медичне страхування існує в більшості країн світу.

"Така система дає можливість тим, хто працює, отримувати страховку від роботодавців, а ті, хто не працює (пенсіонери, неповнолітні, безробітні) – страховка коштом держави", – пояснила вона.

Якщо не запроваджувати страхову медицину, тоді "ми постійно втрачатимемо лікарні, ФАПи і лікарів, які мають зарплату в 5-7 разів менше, ніж у Польщі, і які виїжджатимуть за кордон", переконані у "Батьківщині".