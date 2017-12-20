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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Верховна Рада не визнає Росію країну-агресором у 2017 році

11:41, сьогодні 1636 Читать новость на русском
Верховна Рада
Верховна Рада

Народні депутати України не встигнуть проголосувати за законопроект про забезпечення державного суверенітету України на окупованій території Донецької та Луганської областей. Саме цей законопроект визнає Росію країною-агресором.

Відтак спікер парламенту Андрій Парубій висловив сподівання, що перше пленарне засідання у 2018 році розпочнеться саме з прийняття цього законопроекту. Про це він заявив під час пленарного засідання Ради в середу, 20 грудня.

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"Я впевнений, що для всіх нас прийняття закону, який визначає Росію окупантом, є принциповим і важливим. Я сподіваюся і переконаний, що ми наступний пленарний тиждень – це буде 16 січня 2018 року, почнемо з розгляду закону про деокупацію, про визначення Росії агресором", – заявив Андрій Парубій.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 жовтня в першому читанні підтримала законопроект про реінтеграцію Донбасу, у якому Росія визнається державою-агресором. У законопроекті до другого читання повинні внести розділ про Крим.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Війна на Донбасі Реінтеграція Донбасу
Джерело: 24 Канал
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