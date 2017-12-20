Верховна Рада не визнає Росію країну-агресором у 2017 році

Народні депутати України не встигнуть проголосувати за законопроект про забезпечення державного суверенітету України на окупованій території Донецької та Луганської областей. Саме цей законопроект визнає Росію країною-агресором.

Відтак спікер парламенту Андрій Парубій висловив сподівання, що перше пленарне засідання у 2018 році розпочнеться саме з прийняття цього законопроекту. Про це він заявив під час пленарного засідання Ради в середу, 20 грудня.

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"Я впевнений, що для всіх нас прийняття закону, який визначає Росію окупантом, є принциповим і важливим. Я сподіваюся і переконаний, що ми наступний пленарний тиждень – це буде 16 січня 2018 року, почнемо з розгляду закону про деокупацію, про визначення Росії агресором", – заявив Андрій Парубій.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 жовтня в першому читанні підтримала законопроект про реінтеграцію Донбасу, у якому Росія визнається державою-агресором. У законопроекті до другого читання повинні внести розділ про Крим.