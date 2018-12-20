Верховна Рада України підтримала закон, який продовжує заборону на відчуження земель сільськогосподарського призначення до 2020 року.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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За відповідний законопроект №9355-5 під час вечірнього засідання парламенту 20 грудня проголосував 231 депутат.

Документ також доручив Кабінету міністрів до березня наступного року розробити та внести на розгляд парламенту проект закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

У парламенті було зареєстровано 16 законопроектів, якими пропонувалось продовжити мораторій на продаж землі на різні терміни.

Нагадаємо, що у грудні 2017 Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі сільгосппризначення до 1 січня 2019 року. А 20 грудня 2018 року вона найімовірніше продовжить цю дію заборони на невизначений термін.



Додамо, що 22 серпня набрало чинності рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні визнано таким, що порушує права людини.

Що зараз із ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель.



Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору про оренду.



Формальною причиною для продовження мораторію є відсутність в Україні інфраструктури для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі.



20 грудня Верховна Рада проголосувала за продовження мораторію на продаж землі до 2020 року.