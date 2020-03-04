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      Верховна Рада ратифікувала угоду з Францією про підтримку посилення морської безпеки України

      -
      Рада ратифікувала угоду з Францією / Пресслужба Кабміну

      Народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради підтримали ратифікацію рамкового договору з Францією щодо підтримки посилення морської безпеки та охорони України.

      За відповідне рішення проголосував 261 нардеп.

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      Що передбачає угода

      За 3 роки України отримає 20 найсучасніших патрульних кораблів французької компанії ОСЕА. Вартість контракту між Францією та Україною складає 136 мільйонів 500 тисяч євро. Вартість одного повністю укомплектованого корабля – 6 мільйонів 825 тисяч євро.

      Згідно з умовами угоди, офіційна підтримка складе максимум 85% від загальної суми контракту. Покупець повинен оплатити не менше 15% від загальної суми контракту шляхом попередньої оплати.

      угода франція україна кораблі
      Основні складові угоди Франції та України/ Інфографіка пресслужби МВС

      За словами Арсена Авакова, морська ділянка українського кордону наразі найбільш незахищена.

      В окупованому Криму залишилися бази та 19 наших прикордонних кораблів і катерів, а 80% наявних суден – технічно застарілі та потребують постійного оновлення,
      – додав Аваков.

      Зауважимо, що протяжність українського морського кордону – 1448 кілометрів.

      Довідка. Україна та Франції уклали угоду 19 листопада 2019 року у Парижі. У бюджеті України на реалізацію договору уже передбачені кошти на 2020 рік – це орієнтовно 660 мільйонів гривень.

      При цьому у 2021 році для будівництва та придбання 7 катерів додатково необхідно 1 мільйон 307 тисяч гривень та у 2022 році – 1 мільйон 493 тисячі гривень.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Міністерство внутрішніх справ Водний транспорт Арсен Аваков Гроші Верховна Рада Новини Франції Новини України Новини політики
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