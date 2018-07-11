Верховна Рада схвалила перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської області

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя дозволив перейменувати Дніпропетровську та Кіровоградські області.

Зроблять це згідно плану декомунізації. За останні три роки в Україні вже перейменували близько тисячі населених пунктів та понад 50 тисяч площ і вулиць.

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У свою чергу Дніпропетровська область буде Січеславською, а Кіровоградську перейменують в Кропивницьку.

"Сьогодні отримали вранці ці висновки (про процедуру перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей згідно з Конституцією – 24). І це дає можливість розпочати наші конституційні зміни", – розповів голова комітету Руслан Князевич.

Нагадаємо, в Україні майже завершено роботу з позбавлення країни від символів комуністичного тоталітарного минулого. Зокрема, перейменовано сотні населених пунктів, вулиць, демонтовано тисячі пам'ятників радянським вождям тощо.