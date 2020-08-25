Зі скаргою про невизнання результатів президентських виборів до Верховного суду зверталися екскандидати в президенти Світлана Тихановська, Андрій Дмитрієв і Ганна Конопацька.

Відмову у суді мотивують тим, що визнати результати виборів недійсними може виключно Центральна комісія. Про це повідомляє видання TUT.by.

Зверніть увагу Молився за мітингувальників: РПЦ відправила у відставку главу Білоруської православної церкви

Скарга Тихановської про недійсність виборів розгляду в суді не підлягає, оскільки подібні вимоги не належати до компетенції суду,

– повідомили у суді.

Рішення не підлягає апеляції.

Що вимагала Тихановська

У своїй скарзі Тихановська вимагала не лише визнати результати виборів 2020 року недійсними, але й провести повторний підрахунок голосів або повторне голосування на низці дільниць.

Що потрібно знати про протести у Білорусі