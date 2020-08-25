Верховний суд Білорусі відмовився відкривати справу про невизнання підсумків виборів
Зі скаргою про невизнання результатів президентських виборів до Верховного суду зверталися екскандидати в президенти Світлана Тихановська, Андрій Дмитрієв і Ганна Конопацька.
Відмову у суді мотивують тим, що визнати результати виборів недійсними може виключно Центральна комісія. Про це повідомляє видання TUT.by.
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Рішення не підлягає апеляції.
Що вимагала Тихановська
У своїй скарзі Тихановська вимагала не лише визнати результати виборів 2020 року недійсними, але й провести повторний підрахунок голосів або повторне голосування на низці дільниць.
Що потрібно знати про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися вибори президента.
- Участь у них взяли 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська, ексдепутат Анна Канопацька, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв.
- За результатами ЦВК перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко.
- Білоруси не визнали результатів виборів. Вони назвали їх сфальсифікованими. Світова спільнота підтримала таке рішення.
- У ніч на 10 серпня в країні розпочалися масові протести.
- За офіційними даними, під час протестів загинули 4 осіб. Однак активісти стверджують, що жертв більше.
- Понад 7 тисяч осіб було затримано.
- Світлана Тихановська вимушено виїхала з країни.