Священний Синод погодив прохання Патріаршого екзарха всієї Білорусі митрополита Мінського і Заславського Павла про звільнення з посади Патріаршого екзарха всієї Білорусі.

Про це 25 серпня повідомив глава Синодального відділу із взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда в телеграмі.

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Новим главою Білоруської православної церкви став єпископ Борисовський і Мар'їногорський Веніамін. У перший час він збереже тимчасове управління Борисовською єпархією.

Роль митрополита Павла у білоруських протестах

Після виборів президента Білорусі він привітав Олександра Лукашенка з перемогою. Павло зауважив, що Лукашенко завжди приділяє увагу духовно-моральному стану людей.

Згодом митрополит вибачився за привітання і закликав білорусів "до молитовної підтримки незаконно затриманих і скривджених".

Деякі ЗМІ повідомляли, що Павло звернувся до Лукашенка із закликом зупинити насилля щодо мирних мітингувальників.

Що відомо про мирні протести у Білорусі