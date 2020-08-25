Молився за мітингувальників: РПЦ відправила у відставку главу Білоруської православної церкви
Священний Синод погодив прохання Патріаршого екзарха всієї Білорусі митрополита Мінського і Заславського Павла про звільнення з посади Патріаршого екзарха всієї Білорусі.
Про це 25 серпня повідомив глава Синодального відділу із взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда в телеграмі.
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Новим главою Білоруської православної церкви став єпископ Борисовський і Мар'їногорський Веніамін. У перший час він збереже тимчасове управління Борисовською єпархією.
Роль митрополита Павла у білоруських протестах
- Після виборів президента Білорусі він привітав Олександра Лукашенка з перемогою. Павло зауважив, що Лукашенко завжди приділяє увагу духовно-моральному стану людей.
- Згодом митрополит вибачився за привітання і закликав білорусів "до молитовної підтримки незаконно затриманих і скривджених".
- Деякі ЗМІ повідомляли, що Павло звернувся до Лукашенка із закликом зупинити насилля щодо мирних мітингувальників.
Що відомо про мирні протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента.
- За офіційними даними ЦВК переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Однак результати незалежних екзит-полів демонструють, що білоруси масово проголосували за його головну опонентку, опозиційну лідерку Світлану Тихановську.
- Люди не визнали результати виборів. Світова спільнота підтримала їх у цьому.
- У ніч на 10 серпня білоруси вийшли на мирні протести.
- ОМОНівці рознагяли їх ґумовити кулями та світлошумовими гранатами.
- МВС Білорусі офіційно визнало загибель 4 осіб.
- Сотні мітингувальників отримали поранення.
- Було затримано понад 7 тисяч осіб.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак раду вже визнали неконституційною.