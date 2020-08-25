Боротьба зі страйками і протестами та цензура у ЗМІ: рішення Радбезу Білорусі
Рада безпеки Білорусі прийняла низку рішень, пов’язаних із протестами, що тривають у країні. Так, за підсумками засідання там вирішили вести роз’яснювальну роботу зі страйкарями та фактично посилити тиск на державні ЗМІ.
Ще до офіційного оприлюднення документ за підсумками засідання Радбезу Білорусі опинився в розпорядженні білоруського порталу Office Life.
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Які рішення прийняла Рада безпеки Білорусі:
- Доручила уряду забезпечити безперебійну роботу економіки, а також роз'яснити на місцях негативні наслідки страйків.
- Міністерству оборони доручили відстежувати пересування військ НАТО в Польщі і Литві.
- МВС Білорусі доручили не допускати заворушень у країні і особливо в Мінську, а також "захистити робочі колективи від шельмування".
- МЗС має попередити голів країн Заходу про відповідальність "за розпалювання заворушень".
- КДБ доручили виявляти та припиняти дії організаторів акцій протесту і розкривати канали їх фінансування.
- ЗМІ "доручили" роз'яснювати людям, що "неконституційні дії – шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави".
Головне про протести у Білорусі
- Масові протести у Білорусі розпочалися ввечері 9 серпня та тривають досі.
- Люди почали масово виходити на вулиці своїх міст, аби висловити свій протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим незгодні.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання.
- В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі підтвердили офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів. Правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.
- Постраждали від дій силовиків сотні демонстрантів, а кілька тисяч були затримані.
- Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, яки били та катували мирних демонстрантів.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція, своєю чергою, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.