Рада безпеки Білорусі прийняла низку рішень, пов’язаних із протестами, що тривають у країні. Так, за підсумками засідання там вирішили вести роз’яснювальну роботу зі страйкарями та фактично посилити тиск на державні ЗМІ.

Ще до офіційного оприлюднення документ за підсумками засідання Радбезу Білорусі опинився в розпорядженні білоруського порталу Office Life. До теми Мітинги, допити, залякування та зміна тактики Лукашенка: що зараз відбувається в Білорусі Які рішення прийняла Рада безпеки Білорусі: Доручила уряду забезпечити безперебійну роботу економіки, а також роз'яснити на місцях негативні наслідки страйків .

забезпечити безперебійну роботу економіки, а також . Міністерству оборони доручили відстежувати пересування військ НАТО в Польщі і Литві .

доручили . МВС Білорусі доручили не допускати заворушень у країні і особливо в Мінську, а також " захистити робочі колективи від шельмування ".

доручили у країні і особливо в Мінську, а також " ". МЗС має попередити голів країн Заходу про відповідальність "за розпалювання заворушень".

КДБ доручили виявляти та припиняти дії організаторів акцій протесту і розкривати канали їх фінансування.

доручили і розкривати канали їх фінансування. ЗМІ "доручили" роз'яснювати людям, що "неконституційні дії – шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави".

Рішення Радбезу Білорусі Головне про протести у Білорусі Масові протести у Білорусі розпочалися ввечері 9 серпня та тривають досі.

Люди почали масово виходити на вулиці своїх міст, аби висловити свій протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим незгодні.

ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання.

В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.

У Білорусі підтвердили офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів. Правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.

Постраждали від дій силовиків сотні демонстрантів, а кілька тисяч були затримані.

Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, яки били та катували мирних демонстрантів.

З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.

Опозиція, своєю чергою, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.