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      Верланов: Минулого року податкова виконала бюджет, а вже цього – перевиконає

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      Сергій Верланов

      У січні доходи загального фонду державного бюджету від податків та зборів, що адмініструє Державна податкова служба, із врахуванням сум відшкодованого податку на додану вартість становили 22 мільярди 380,1 мільйона гривень. Це на 12,4%, або на 2 мільярда 473,2 мільйона гривень більше, аніж у січні минулого року.

      Про це повідомляє Державна податкова служба

      Водночас у податковій зазначили, що минулого місяця доходи держбюджету становили на 5 мільярдів 852 мільйони гривень менше, ніж передбачали. Там вказали на низку несприятливих зовнішніх факторів, що цього року впливають на наповнення.

      "У цьому році до сезонної специфіки додалась низка інших несприятливих зовнішніх факторів: високий обмінний курс гривні; низька ціна на газ, яка зумовила зменшення обсягів його видобутку (а, отже, і зменшення рентних платежів); скорочення споживання енергоносіїв через аномально теплу зиму, що спричинило недонадходження ПДВ тощо. Також у грудні 2019 року відбувся різкий стрибок оподаткованого імпорту (+15% до листопада), що спричинило відповідне зменшення нарахування внутрішнього ПДВ в січні 2020 року", – сказано у повідомленні.

      Також у податковій повідомили, що розробили низку заходів, за допомогою яких забезпечать виконання дохідної частини бюджету у першому кварталі.

      У той же час, у ДПС наголосили, що у січні завдяки системному покращенню адміністрування податків та припиненню незаконних схем все ж вдалося забезпечити чисте сальдо ПДВ у сумі 6 мільярдів 923,9 мільйона гривень. Це на 127,3%, або на 3 мільярди 879 мілоьйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

      Загалом, за інформацією податкової служби, минулого місяця платникам податків відшкодували 17 мільярдів 992,6 мільйона гривень ПДВ.

      "У 2019 році нам вперше за 9 років вдалося виконати свої зобов’язання з податкової частини бюджету. У цьому році результат буде ще кращим, адже з кожним місяцем якість адміністрування податків зростає, а боротьба із мінімізаційними схемами стає все ефективнішою", – зауважив очільник ДПС Сергій Верланов.

      Додамо, раніше голова ДПС Сергій Верланов заявив про рекордне відшкодування ПДВ за результатами 2019 року.

      Нагадаємо, у 2019 році надходження до загального фонду державного бюджету склали 457,3 мільярди гривень, що на 17,1%, або на 66,7 мільярда гривень більше, ніж у 2018 році. Таким чином, вперше з початку 2011 року податковій вдалося виконати свою частину надходжень до бюджету.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: ПДВ Сергій Верланов Державна податкова служба Новини України Новини політики
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