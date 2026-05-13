Закликала виїхати за кордон: у суді над Єрмаком оприлюднили переписку з "Веронікою Феншуй"

В суді у справі ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака зачитали листування колишнього посадовця з ворожкою – Веронікою Анікієвич. У контактах Єрмака вона була вказана як "Вероніка Феншуй Офіс".

Про це йшлося під час другого дня засідання суду в справі Андрія Єрмака. Перше відбулося напередодні, 12 травня.

Про що "Вероніка Феншуй Офіс" листувалася з Єрмаком?

Переписка досить плутана, але можна зрозуміти, що Вероніка закликає Єрмака до більш рішучих дій. Мовляв, це буде самозахист, а не ескалація. Вона нарікає, що "вас кошмарять психологічно, а ви мовчите".

Мова її повідомлень – російська.

Я сьогодні дуже зла, тому заздалегідь перепрошую за різкість. Але, можливо, моя різкість налаштує вас на іншу хвилю. Все починається зі слів, які ми говоримо собі та іншим. Ви протягом останніх місяців не ескалюєте, зносите нападки, не відповідаючи,

– відповіла вона.

Цікаво! Того дня, 24 грудня 2025 року, було проведено обшук за місцем проживання водія Єрмака.

Ворожка пропонує відмовитися від "стратегії страуса". За її словами, ситуація така, "що або ви, або вас".

Їм потрібна влада. Якщо ви їх не зупините, то вони її отримають. Питання в тому, що будете робити ви і де ви будете,

– підкреслила Вероніка.

Єрмак у відповідь перелічив назви деяких ЗМІ та прізвища публічних осіб – "Українська правда", Томаш Фіала, Михайло Ткач, Севгіль Мусаєва, Ярослав Железняк, Давид Арахамія, Олексій Гончаренко. І вказав, що "готовий на все", хоч завтра.

Анікієвич написала:

Зараз у вас є друг-гарант і немає серйозних доказів, після чого у вас з'являється моральне, юридичне право їх знищити. Але якщо вони отримають владу, то вони тоді діятимуть серйозніше і не буде друга-гарант і більше повноважень. Найкраще буде, якщо ви встигнете і зможете поїхати за кордон. Подумайте над цим.

Надалі вона припустила, що якби Єрмак зміг повернутися в крісло глави ОП, то він би діяв геть інакше.

Зверніть увагу! Прокуратура просить взяти Єрмака під варту з можливістю внесення застави розміром у 180 мільйонів гривень. Але суд озвучить своє рішення про запобіжний захід 14 травня о 9 ранку.

Зауважимо, що слідство вилучило iPhone 12, який належав Вероніці Анікієвич. Цей телефон був окремий – його використовували тільки для спілкування з контактом "Андрей 2025".

Звідки з'явилася "Вероніка Феншуй", хто це?

Журналісти "Радіо Свобода" з'ясували, що Андрій Єрмак міг радитися з жінкою стосовно призначень в Офіс Президента. У контактах користувачів вона записана як "Вероника Консульт. А.Б." та "Veronika Anikievich/гадалка Єрмак".

Власне, її прізвище спершу назвало "Радіо Свобода", а потім підтвердила прокурорка САП Валентина Гребенюк.

51-річна Вероніка мешкає в Києві, в соцмережах не раз висловлювалася на підтримку Єрмака. Наприклад, пов'язувала ситуацію довкола Єрмака з тим, що "ми втрачаємо країну, а не Єрмака".

Також вона публікується під прізвищем Вероніка Даниленко, веде телеграм-канал "Лунные часы". Зареєстрована як ФОП з 2024 року як надавач "індивідуальних послуг", каже, що займається астрологією.

На запитання журналістів, чи знайомий він з Веронікою Анікієвич, Єрмак сказав: з ворожками "точно не спілкувався". Веронік знав багато, проте не може пригадати саме Анікієвич.