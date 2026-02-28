Росія готує наступ на "пояс фортець" Донеччини: в ISW назвали головну ціль

Росія розпочала артилерійську та безпілотну підготовку до весняно-літнього наступу в Донецькій області. Аналітики попереджають, що першочерговою ціллю може стати Краматорськ і вся лінія так званого "фортечного поясу".

Росія готується до нового етапу бойових дій у Донецькій області, зосереджуючи зусилля на підготовці поля бою перед можливим весняно-літнім наступом 2026 року. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також ЗСУ мали тактичні успіхи на Донеччині, але окупанти розширюють фронт: огляд карт від ISW

Що планують росіяни?

За оцінкою аналітиків, окупанти перейшли до активної артилерійської та безпілотної підготовки атак на так званий "фортечний пояс" – низку укріплених міст, які є основою української оборони на Донеччині з 2014 року.

26 та 27 лютого російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Біленьке – населений пункт приблизно за 14 кілометрів від лінії фронту та на північний схід від Краматорськ. В ISW зазначили, що це перший зафіксований випадок застосування ствольної артилерії по Краматорську або його передмістях.

Аналітики вважають, що такі удари можуть свідчити про початок артилерійської фази підготовки до масштабнішого наземного наступу, який, імовірно, розпочнеться найближчим часом після завершення цієї стадії. Крім артилерії, російські сили активізували кампанію так званого "повітряного загородження" на південному фланзі фортечного поясу. Йдеться про інтенсивне використання безпілотників для ураження цілей на глибині приблизно від 20 до 100 кілометрів від лінії зіткнення з метою ускладнення логістики та тактичних дій українських військ.

Геолокаційні кадри, оприлюднені 26 лютого, зафіксували удари російських дронів по цивільному велосипедисту на трасі Н-20 Костянтинівка – Слов'янськ, а також по українських позиціях в Олексієво – Дружківці.

Зверніть увагу! Траса Н-20 є ключовою наземною лінією сполучення між містами "поясу фортець".

Аналітики наголошують, що Росія вже неодноразово застосовувала багатомісячні кампанії "повітряного загородження" як частину стратегії виснаження перед початком наземних наступів.

В ISW також цитують українського військового зі Слов'янського напрямку, який повідомив про перекидання російських підкріплень у цей район. Це розцінюється як додатковий сигнал того, що Кремль планує надати пріоритет наступальним діям проти укріплених міст Донеччини.



Ситуація поблизу Слов'янська / Карти ISW

Водночас аналітики підкреслюють, що потенційна операція із захоплення фортечного поясу може стати багаторічним процесом і потребуватиме від російського командування значних ресурсів, часу та особового складу. На їхню думку, Росія досі не продемонструвала здатності або готовності сконцентрувати достатньо сил для рішучого прориву такої складної оборонної системи.

Яка ситуація на інших напрямках фронту?