У Черкасах ветеран АТО Сергій Прядко відкрив дитячу вітрильну школу. Допомогли йому у цьому благодійники, які виділили гроші на купівлю 14 човнів. Учні уже виходять у Дніпро під вітрилами. Чи полюбився мешканцям Черкас цей незвичний вид спорту – читайте далі.

Діти розповіли, що вперше було дуже страшно виходити у Дніпро через страх перевернутися, повідомляє 24 канал.

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Тренуються діти майже щодня. Човен для виходу на воду оснащують спільно та без допомоги дорослих. У школі навчається приблизно 15 дітей. Для виходу на воду їм придбали 14 човнів за кошти благодійників. Транспорт не новий, тож школярам довелося ремонтувати його самостійно.

"Там, де є якісь виямки, пробоїни на бортах – шпаклюємо потім це все, фарбуємо, підбираємо парус. Дивимось, щоб не були порвані, а красиві всі", – зазначив спортсмен Владислав Заіка.

Тренером спортсменів став переможець чемпіонату України з вітрильного спорту Юрій Єфремов. Коли учні на заняттях ловлять вітер – він під'їжджає до них на моторному човні і допомагає. "Ти перестаєш бути мимрою, тобто тут і зараз. Поворот робити або не робити, обхід, візит – у нього шахівниця в голові в 3D моделі, за це ми любимо вітрила", – сказав Єфремов.



Юрій Єфремов / Фото 24 канал

Хлопці і дівчата можуть тренуватися в школі, допоки їм вистачає сил. Зазвичай це займає від пів години до півтори. Наймолодші спортсмени – 9-річні.

► Школу відкрив ветеран АТО

До 2020 року вітрильної школи у Черкасах не було. Створити її взявся ветеран АТО Сергій Прядка. У 2019 році він спробував сам займатись цією справою. Саме тоді загорівся ідеєю долучити Черкаси до вітрильного спорту. Гроші на човни шукав серед знайомих та підприємців, а допомогли з територією черкаські яхтсмени.

Прядко розповів, що наразі це не повноцінна школа, а громадська організація "Козацькі вітрила", адже для школи необхідна власна територія.



Учениця школи / Фото 24 канал

Найбільша проблема – це територія біля Дніпра, адже якщо ця школа буде олімпійського резерву – то місця має бути достатньо для проведення Чемпіонату України. Ми над цим працюємо, – зауважив голова ГО "Козацькі вітрила".

Сергій мріє в майбутньому створити школу олімпійського резерву. Окрім підготовки та навчання спортсменів, буде також допомагати дітям з інвалідністю в соціальній адаптації.