Ветеран PRO: в Україні з'явилася єдина цифрова платформа для ветеранів та їхніх родин
- Міністерство у справах ветеранів України запустило цифрову платформу Ветеран PRO для надання інформації про програми, послуги та сервіси для ветеранів та їхніх родин.
- Платформа структурована за напрямами, такими як здоров'я, соціальний захист, житло, освіта, та надає деталі про послуги, алгоритми отримання та необхідні документи.
Міністерство у справах ветеранів України запустило єдиний цифровий простір для ветеранів та ветеранок та їхніх сімей. На сайті можна знайти інформацію про державні програми, послуги та сервіси.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Читайте також Не розуміють реальності, – експолонений різко про ставлення цивільних до ветеранів
Які можливості надає платформа Ветеран PRO?
Платформа Ветеран PRO створена для ветеранів і ветеранок, а також людей з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих захисників і захисниць, фахівців із супроводу, представників органів місцевої влади та ветеранських організацій тощо.
На онлайн-ресурсі зібрані дані про доступні можливості, які раніше можна було знайти на різних сайтах. Інформація також структурована за ключовими напрямами:
- здоров'я та відновлення;
- соціальний захист і фінансова підтримка;
- житло та інфраструктура;
- транспорт і комунальні пільги;
- документи та статус;
- освіта та робота;
- податкові та адміністративні пільги;
- спорт і змагання;
- гранти та підтримка бізнесу.
У кожному підрозділі подано опис послуг, алгоритм їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи.
Крім того, послуги можна відсортувати за регіоном, статусом та тематикою.
Зокрема, напрям "Здоров'я та відновлення" передбачає інформацію про доступні можливості лікування, протезування, стоматологічної допомоги, реабілітації та підтримки ментального здоров’я. Також у цьому розділі зібрані пояснення щодо проходження ЕКОПФО та військово-лікарської комісії (ВЛК).
Важливо! Щоб скористатися новою платформою, потрібно перейти на сайт Ветеран PRO. Надалі слід обрати свій статус – ветеран/ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого/загиблої.
Як ветеранам допомагають у навчанні?
Начальниця управління реалізації ветеранської політики та профорієнтації Альона Скорзова розповіла, що ДСЗУ пропонує українцям ваучер на навчання вартістю до 33 280 гривень – для здобуття нового фаху за 156 професіями та спеціальностями.
Для отримання послуги потрібно заповнити форму онлайн, яку опрацюють протягом 3 робочих днів. Окрім того, громадяни можуть звернутися до найближчого центру зайнятості для особистої консультації або в контакт-центр за номером 1518.
На допомогу також можуть претендувати звільнені з військової служби, якщо вони мають вислугу не менше 10 років, не досягли пенсійного віку чи права на пенсію та мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.