14 березня, 02:27
Ветеран PRO: в Україні з'явилася єдина цифрова платформа для ветеранів та їхніх родин

Поліна Буянова
Основні тези
  • Міністерство у справах ветеранів України запустило цифрову платформу Ветеран PRO для надання інформації про програми, послуги та сервіси для ветеранів та їхніх родин.
  • Платформа структурована за напрямами, такими як здоров'я, соціальний захист, житло, освіта, та надає деталі про послуги, алгоритми отримання та необхідні документи.

Міністерство у справах ветеранів України запустило єдиний цифровий простір для ветеранів та ветеранок та їхніх сімей. На сайті можна знайти інформацію про державні програми, послуги та сервіси.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Які можливості надає платформа Ветеран PRO?

Платформа Ветеран PRO створена для ветеранів і ветеранок, а також людей з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих захисників і захисниць, фахівців із супроводу, представників органів місцевої влади та ветеранських організацій тощо.

На онлайн-ресурсі зібрані дані про доступні можливості, які раніше можна було знайти на різних сайтах. Інформація також структурована за ключовими напрямами: 

  • здоров'я та відновлення;
  • соціальний захист і фінансова підтримка;
  • житло та інфраструктура;
  • транспорт і комунальні пільги;
  • документи та статус;
  • освіта та робота;
  • податкові та адміністративні пільги;
  • спорт і змагання;
  • гранти та підтримка бізнесу. 

У кожному підрозділі подано опис послуг, алгоритм їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи.

Крім того, послуги можна відсортувати за регіоном, статусом та тематикою.

Зокрема, напрям "Здоров'я та відновлення" передбачає інформацію про доступні можливості лікування, протезування, стоматологічної допомоги, реабілітації та підтримки ментального здоров’я. Також у цьому розділі зібрані пояснення щодо проходження ЕКОПФО та військово-лікарської комісії (ВЛК). 

Важливо! Щоб скористатися новою платформою, потрібно перейти на сайт Ветеран PRO. Надалі слід обрати свій статус – ветеран/ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого/загиблої.

Як ветеранам допомагають у навчанні?

  • Начальниця управління реалізації ветеранської політики та профорієнтації Альона Скорзова розповіла, що ДСЗУ пропонує українцям ваучер на навчання вартістю до 33 280 гривень – для здобуття нового фаху за 156 професіями та спеціальностями.
     

  • Для отримання послуги потрібно заповнити форму онлайн, яку опрацюють протягом 3 робочих днів. Окрім того, громадяни можуть звернутися до найближчого центру зайнятості для особистої консультації або в контакт-центр за номером 1518.
     

  • На допомогу також можуть претендувати звільнені з військової служби, якщо вони мають вислугу не менше 10 років, не досягли пенсійного віку чи права на пенсію та мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.