Ветеран PRO: в Україні з'явилася єдина цифрова платформа для ветеранів та їхніх родин

Міністерство у справах ветеранів України запустило єдиний цифровий простір для ветеранів та ветеранок та їхніх сімей. На сайті можна знайти інформацію про державні програми, послуги та сервіси.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Читайте також Не розуміють реальності, – експолонений різко про ставлення цивільних до ветеранів

Які можливості надає платформа Ветеран PRO?

Платформа Ветеран PRO створена для ветеранів і ветеранок, а також людей з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих захисників і захисниць, фахівців із супроводу, представників органів місцевої влади та ветеранських організацій тощо.

На онлайн-ресурсі зібрані дані про доступні можливості, які раніше можна було знайти на різних сайтах. Інформація також структурована за ключовими напрямами:

здоров'я та відновлення;

соціальний захист і фінансова підтримка;

житло та інфраструктура;

транспорт і комунальні пільги;

документи та статус;

освіта та робота;

податкові та адміністративні пільги;

спорт і змагання;

гранти та підтримка бізнесу.

У кожному підрозділі подано опис послуг, алгоритм їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи.

Крім того, послуги можна відсортувати за регіоном, статусом та тематикою.

Зокрема, напрям "Здоров'я та відновлення" передбачає інформацію про доступні можливості лікування, протезування, стоматологічної допомоги, реабілітації та підтримки ментального здоров’я. Також у цьому розділі зібрані пояснення щодо проходження ЕКОПФО та військово-лікарської комісії (ВЛК).

Важливо! Щоб скористатися новою платформою, потрібно перейти на сайт Ветеран PRO. Надалі слід обрати свій статус – ветеран/ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого/загиблої.

Як ветеранам допомагають у навчанні?