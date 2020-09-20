Водій 113 маршрутки у Кропивницькому відмовився везти учасника бойових дій безкоштовно. Тоді два десятки ветеранів АТО завітали до нього і весь день каталися по маршруту, позбавивши змоги брати інших пасажирів.

Про незвичний випадок у Кропивницькому з маршруткою та учасниками бойових дій розповіли у пресслужбі "Національного корпусу".

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Ветерани полку "Азов", третього полку 55 артилерійської бригади та інших добровольчих підрозділів провели акцію у Кропивницькому на захист права учасників бойових дій на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.



Водія, який відмовився везти учасника бойових дій, покарали "гривнею" / Фото НК

Два десятки ветеранів зібралися на кінцевій зупинці маршруту номер 113, сідали в мікроавтобус і їздили весь день містом, позбавивши водія змоги брати інших пасажирів. Їздили, звісно, з посвідченнями УБД і безкоштовно.

У такий спосіб ветерани підтримали свого побратима, якого раніше відмовився везти водій цієї маршрутки.



Ветерани зайняли всі місця у маршрутці та каталися у ній весь день безкоштовно / Фото НК

Прикрі випадки з громадським транспортом та учасниками бойових дій траплялися й раніше:

Наприклад, у Дніпрі в лютому водій різко відреагував на посвідчення УБД, причому ветеран війни на Донбасі має інвалідність – він втратив ногу.

У травні в Чернігові молодий ветеран війни на Донбасі (який також втратив ногу) хотів скористатися пільговим проїздом, показав посвідчення, але водій маршрутки його вигнав. Тоді для водія історія закінчилася не так лагідно, як інцидент у Кропивницькому – порваним одягом та синцями.