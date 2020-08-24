Ветерани полку "Азов", які брали участь у сьогоднішньому Марші Захисників до Дня незалежності України у Києві, прийшли під Офіс Президента вимагати схвалення закону про колаборантів.

Пряму трансляцію подій під Офісом Президента зараз можна переглянути за посиланням на ютуб-каналі, повідомляє полк "Азов".

Спочатку охорона й поліцейські намагалися не пропустити ветеранів під будівлю ОП, але зрештою відступили – обійшлося без серйозних сутичок.

"Ми вимагаємо від Зеленського схвалення закону про колаборантів. Ми постійно чуємо про розведення військ, а по факту – про капітуляцію. Українська влада розглядає можливість виборів на Донбасі, коли там будуть знаходитись російські війська й бойовики "ЛДНР". Ніхто не спитав українців, чи вони хотіли бачити у ТКГ Фокіна і Кравчука. Мир за будь-яку ціну – це ціна, яку Зеленський готовий заплатити, щоб врятувати свої рейтинги. Мир на колінах не вимолюється", – заявив перший командир "Азову" Андрій Білецький.

Білецький також додав, що під майбутній закон про колаборантів мають потрапити представники партії ОПЗЖ – зокрема, Ілля Кива, який заявляє про створення проросійських силових організацій в Україні, та Віктор Медведчук, власник медіахолдингу з проросійською риторикою. Також – партія блогера Анатолія Шарія.

Під час протесту під ОП азовці також заявили, що відповідний законопроєкт про колаборантів уже готовий – його потрібно тільки зареєструвати у ВРУ.

"Сьогодні, в День Незалежності, ми пройшли багатотисячним маршем центром столиці. А зараз під Офісом Президента, бо тут працюють люди, які прямо загрожують українській незалежності й безпеці. Ми вимагаємо зареєструвати законопроєкт про захист української держави від дії колаборантів. Цей документ вже написаний. Дії колаборантів сьогодні є однією з найбільших загроз для України – ті, хто працюють на ворога, мають відповісти перед законом", – заявив ветеран полку "Азов" Максим Жорін.

Протест полку "Азов" під Офісом президента: дивіться відео

Протест "Азову під Офісом Президента України: дивіться фото