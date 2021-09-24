ЗМІ про це повідомили 24 вересня. Потерпілий нібито бився з керівником апарату виконкому зборів Михайлом Тодоровим.
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Чому сталася бійка
Згодом стало відомо, що Негодяєв намагався пройти на засідання земельної комісії. Вона нібито проходила "за зачиненими дверима" в кабінеті голови ОТГ. При цьому депутат розповів, що відповідно до законодавства, не лише мав право туди піти, а й міг голосувати.
За словами потерпілого, Тодоров фізично перешкоджав проходу, а потім взагалі несподівано завдав удар головою в обличчя. Таким чином він нібито вибив ексмеру зуб і пошкодив ніс.
Пішов знімати побої
Потерпілий вже пройшов огляд в місцевій лікарні. Після цього він пішов до поліції, щоб пройти судово-медичне обстеження та мати довідку про побої. Анатолій Негодяев розповів журналістам, що пов'язує ці події з сесією ради, на якій будуть вирішувати "земельні питання".
Проте слід зазначити, що в Раді територіальної громади поки ніяк не коментували цей інцидент. Відповідно там все могло відбуватись не зовсім так, як розповів один із учасників конфлікту.
Що відомо про Негодяєва
- Працює лікарем-стоматологом.
- У 2002 році балотувався до Верховної Ради від партії "Батьківщина".
- Від 2005 до 2008 року був головою Саратської РДА.
- У 2006 році став депутатом Саратської райради.
- У 2012 став селищним головою Сарати, а у 2015 році його обрали повторно.