За посаду очільника міста позмагаються 10 кандидатів. Жителі Харкова, які прийдуть на вибори, мають поставити галочку, плюсик або хрестик навпроти прізвища політика, якого вони підтримують.
Радимо ознайомитися Мустафаєва, Добкін або Терехов: хто планує замінити Кернеса на посаді мера Харкова
В якому порядку будуть кандидати
- Величков Віктор Миколайович – пенсіонер з Лозової, самовисуванець;
- Добкін Михайло Маркович – радник громадської організації "Наш Дім Харків", самовисуванець;
- Маринін Дмитро Олексійович – аспірант Національної академії держуправління при президенті України, самовисуванець;
- Мустафаєва Аліна Ельманівна – директор товариства "Екокар", самовисуванка;
- Немічев Костянтин Віталійович – голова харківського відділення "Національного корпусу", самовисуванець;
- Плетньов Володимир Васильович – адвокат, від "Партії Шарія";
- Ряполов Сергій Анатолійович – тимчасово безробітний, самовисуванець;
- Скорик Олександр Олексійович – генеральний директор компанії "МК М'ясний", від партії "Європейська солідарність";
- Терехов Ігор Олександрович – секретар міськради, від партії "Блок Кернеса – успішний Харків";
- Ярославський Денис Ігорьович – юрист ТОВ "Харківський проєктний інститут", самовисуванець.
Голосувати можуть навіть хворі
- Згідно з офіційними даними, у Харкові працюють 605 виборчих дільниць. 55 з них – у медичних установках.
- Пацієнти стаціонарних відділень матимуть змогу взяти участь у виборах без будь-яких попередньо написаних заяв. Для голосування їм треба лише прийти до дільниці, яка відкрилася у лікарні.
- Ті, хто не може ходити, голосуватимуть у ліжку. Їм приноситимуть бюлетені та урни безпосередньо у палати.
Як проголосувати на виборах у мери Харкова
Аби бути допущеними до голосування, харків'яни мають прийти до виборчих дільниць за місцем прописки. При собі обов'язково треба мати паспорт та медичну маску – карантинні норми на час виборів ніхто не скасовував.
Щоб не захворіти на COVID-19, жителі міста мають також дотримуватися соціальної дистанції.
Крім того, всі дільниці повинні бути забезпеченими засобами персонального захисту для працівників ТВК, а також виборців.
До теми Вибори мера в Харкові: як голосувати у часи карантину
Як безпечно голосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу
Вибори мера Харкова 2021: головне
- На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року втретє обрали мером Харкова Геннадія Кернеса. Цьому не завадило й те, що політика не було на публіці із серпня 2020 року.
- Перше засідання нового скликання міськради Харкова 9 грудня 2020 року відбулося без мера. Його представники пообіцяли, що новообраний мер з'явиться ближче до кінця місяця.
- 17 грудня 2021 року Геннадій Кернес помер у німецькій клініці від ускладнень після коронавірусу.
- Харківська міськрада лише 24 лютого 2021 року офіційно припинила повноваження Кернеса як мера міста.
- Верховна Рада 30 березня 2021 року схвалила законопроєкт щодо виборів мера Харкова. Також затвердила дату, коли відбудеться голосування.