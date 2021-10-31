За посаду очільника міста позмагаються 10 кандидатів. Жителі Харкова, які прийдуть на вибори, мають поставити галочку, плюсик або хрестик навпроти прізвища політика, якого вони підтримують.

Радимо ознайомитися Мустафаєва, Добкін або Терехов: хто планує замінити Кернеса на посаді мера Харкова

В якому порядку будуть кандидати

  1. Величков Віктор Миколайович – пенсіонер з Лозової, самовисуванець;
  2. Добкін Михайло Маркович – радник громадської організації "Наш Дім Харків", самовисуванець;
  3. Маринін Дмитро Олексійович – аспірант Національної академії держуправління при президенті України, самовисуванець;
  4. Мустафаєва Аліна Ельманівна – директор товариства "Екокар", самовисуванка;
  5. Немічев Костянтин Віталійович – голова харківського відділення "Національного корпусу", самовисуванець;
  6. Плетньов Володимир Васильович – адвокат, від "Партії Шарія";
  7. Ряполов Сергій Анатолійович – тимчасово безробітний, самовисуванець;
  8. Скорик Олександр Олексійович – генеральний директор компанії "МК М'ясний", від партії "Європейська солідарність";
  9. Терехов Ігор Олександрович – секретар міськради, від партії "Блок Кернеса – успішний Харків";
  10. Ярославський Денис Ігорьович – юрист ТОВ "Харківський проєктний інститут", самовисуванець.
Кандидати в мери Харкова
Список кандидатів у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу

Голосувати можуть навіть хворі

  • Згідно з офіційними даними, у Харкові працюють 605 виборчих дільниць. 55 з них – у медичних установках.
  • Пацієнти стаціонарних відділень матимуть змогу взяти участь у виборах без будь-яких попередньо написаних заяв. Для голосування їм треба лише прийти до дільниці, яка відкрилася у лікарні.
  • Ті, хто не може ходити, голосуватимуть у ліжку. Їм приноситимуть бюлетені та урни безпосередньо у палати.

Як проголосувати на виборах у мери Харкова

Аби бути допущеними до голосування, харків'яни мають прийти до виборчих дільниць за місцем прописки. При собі обов'язково треба мати паспорт та медичну маску – карантинні норми на час виборів ніхто не скасовував.

Щоб не захворіти на COVID-19, жителі міста мають також дотримуватися соціальної дистанції.

Крім того, всі дільниці повинні бути забезпеченими засобами персонального захисту для працівників ТВК, а також виборців.

До теми Вибори мера в Харкові: як голосувати у часи карантину

Правила безпечного голосування на виборах
Як безпечно голосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу

Вибори мера Харкова 2021: головне

  • На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року втретє обрали мером Харкова Геннадія Кернеса. Цьому не завадило й те, що політика не було на публіці із серпня 2020 року.
  • Перше засідання нового скликання міськради Харкова 9 грудня 2020 року відбулося без мера. Його представники пообіцяли, що новообраний мер з'явиться ближче до кінця місяця.
  • 17 грудня 2021 року Геннадій Кернес помер у німецькій клініці від ускладнень після коронавірусу.
  • Харківська міськрада лише 24 лютого 2021 року офіційно припинила повноваження Кернеса як мера міста.
  • Верховна Рада 30 березня 2021 року схвалила законопроєкт щодо виборів мера Харкова. Також затвердила дату, коли відбудеться голосування.