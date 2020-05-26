Кого б обрали мером Києва у травні: результати опитування

Місцеві вибори за планом мають відбутися у жовтні 2020-го. За свіжим травневим рейтингом перемогу у Києві б здобув чинний мер столиці Віталій Кличко.

Віталій Кличко набрав би 41, 1% голосів тих, хто визначився з вибором, якби вибори проходили найближчим часом. Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", опубліковані на "Інтерфакс-Україна".

Важливо На виборах мера Києва я підтримаю кандидата від "Слуги народу", – Зеленський

За кого б голосували кияни

за підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського – 8,8%,

за можливого кандидата від партії "Голос", шоумена і телеведучого Сергія Притулу – 8%,

ексмера Києва Олександра Омельченка (партія "Єдність") – 7,8%,

журналіста Дмитра Гордона – 7,8%,

ексглаву КМДА Олександра Попова (ОТЗЖ) – 5,3%,

нардепа Олексія Кучеренка ( "Батьківщина") – 5,2%,

екснардепа Борислава Березу – 3,3%,

екснардепа Андрія Іллєнка ( "Свобода") – 3,2%,

народного депутата Олександра Ткаченка ( "Слуга народу") – 1,3%.

При цьому ще 7, 6% готові підтримати іншого кандидата.

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Відсотки підтримки серед усіх респондентів

Кличко підтримали б 32,5% респондентів,

Пальчевського – 6,9%,

Притулу – 6,3%,

Омельченко – 6,2%,

Гордона – 6,1%,

Попова – 4,2%,

Кучеренко – 4 ,1%,

Березу – 2,6%,

Іллєнко – 2,6%,

Ткаченко – 1%.

І ще 6% – за іншого кандидата.

Глава "Комітету виборців України" Олексій Кошель зазначив, що при імітації виборів у першому турі серед тих, хто визначився і голосуватиме, є "все-таки досить умовний список кандидатів".

Немає кандидата від" Європейської солідарності ", балотування якого може відбитися на рейтингу Кличка. Ми бачимо низький рейтинг кандидата від "Слуги народу", що також, очевидно, пов'язано з тим, що провладна партія не визначилася з кандидатом,

– вказав Кошель.

Другий тур виборів: ймовірні комбінації

Згідно з даними опитування, якщо до другого туру виборів вийшли б Кличко і Притула, то мер столиці отримав би 46, 5% підтримки, а шоумен – 19, 3%. У парі Кличко-Пальчевський мер отримує 49, 3%, а його опонент – 7, 6%.

Якщо до другого туру вийдуть Кличко і Ткаченко, то 52, 1% визначилися проголосували б за чинного мера, а 10% – за цього можливого кандидата від "Слуги народу". У можливої ​​парі Кличко-Гордон мер столиці набрав би 49,7%, а Гордон – 18,8%.

Вибори в Київську міську раду

На виборах до Київської міської ради серед тих, хто визначився і має намір голосувати,

20,8% готові підтримати "Європейську солідарність",

18,2% – "Слуга народу",

13,3% – "УДАР" Віталія Кличка,

9% – "Батьківщину",

8,8% – "Опозиційну платформу - За життя",

5,1% – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі",

4,4% – партію Шарія,

4,2% – партію "Голос",

3% – "Свободу"

Інші партії отримали б менше 3%.

Дослідження провели в Києві з 8 по 20 травня і опитали 4 000 респондентів за телефонним інтерв'ю. Опитування провели у всіх 10 адміністративно-територіальних районах Києва, а статистична похибка – 1,9%.