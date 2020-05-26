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Кого б обрали мером Києва у травні: результати опитування

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Вибори мера Києва 2020: результати опитування у травні
Місцеві вибори у Києві 2020: опитування / Фото 24 каналу

Місцеві вибори за планом мають відбутися у жовтні 2020-го. За свіжим травневим рейтингом перемогу у Києві б здобув чинний мер столиці Віталій Кличко.

Віталій Кличко набрав би 41, 1% голосів тих, хто визначився з вибором, якби вибори проходили найближчим часом. Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", опубліковані на "Інтерфакс-Україна".

Важливо На виборах мера Києва я підтримаю кандидата від "Слуги народу", – Зеленський

За кого б голосували кияни

  • за підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського – 8,8%,
  • за можливого кандидата від партії "Голос", шоумена і телеведучого Сергія Притулу – 8%,
  • ексмера Києва Олександра Омельченка (партія "Єдність") – 7,8%,
  • журналіста Дмитра Гордона – 7,8%,
  • ексглаву КМДА Олександра Попова (ОТЗЖ) – 5,3%,
  • нардепа Олексія Кучеренка ( "Батьківщина") – 5,2%,
  • екснардепа Борислава Березу – 3,3%,
  • екснардепа Андрія Іллєнка ( "Свобода") – 3,2%,
  • народного депутата Олександра Ткаченка ( "Слуга народу") – 1,3%.

При цьому ще 7, 6% готові підтримати іншого кандидата.

Це цікаво Вибори мера Києва: головні інтриги і шанси кандидатів

Відсотки підтримки серед усіх респондентів

  • Кличко підтримали б 32,5% респондентів,
  • Пальчевського – 6,9%,
  • Притулу – 6,3%,
  • Омельченко – 6,2%,
  • Гордона – 6,1%,
  • Попова – 4,2%,
  • Кучеренко – 4 ,1%,
  • Березу – 2,6%,
  • Іллєнко – 2,6%,
  • Ткаченко – 1%.

І ще 6% – за іншого кандидата.

Глава "Комітету виборців України" Олексій Кошель зазначив, що при імітації виборів у першому турі серед тих, хто визначився і голосуватиме, є "все-таки досить умовний список кандидатів".

Немає кандидата від" Європейської солідарності ", балотування якого може відбитися на рейтингу Кличка. Ми бачимо низький рейтинг кандидата від "Слуги народу", що також, очевидно, пов'язано з тим, що провладна партія не визначилася з кандидатом,
– вказав Кошель.

Другий тур виборів: ймовірні комбінації

Згідно з даними опитування, якщо до другого туру виборів вийшли б Кличко і Притула, то мер столиці отримав би 46, 5% підтримки, а шоумен – 19, 3%. У парі Кличко-Пальчевський мер отримує 49, 3%, а його опонент – 7, 6%.

Якщо до другого туру вийдуть Кличко і Ткаченко, то 52, 1% визначилися проголосували б за чинного мера, а 10% – за цього можливого кандидата від "Слуги народу". У можливої ​​парі Кличко-Гордон мер столиці набрав би 49,7%, а Гордон – 18,8%.

Вибори в Київську міську раду

На виборах до Київської міської ради серед тих, хто визначився і має намір голосувати,

  • 20,8% готові підтримати "Європейську солідарність",
  • 18,2%  – "Слуга народу",
  • 13,3% – "УДАР" Віталія Кличка,
  • 9% – "Батьківщину",
  • 8,8% – "Опозиційну платформу - За життя",
  • 5,1% – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі",
  • 4,4% – партію Шарія,
  • 4,2% – партію "Голос",
  • 3% – "Свободу"

Інші партії отримали б менше 3%.

Дослідження провели в Києві з 8 по 20 травня і опитали 4 000 респондентів за телефонним інтерв'ю. Опитування провели у всіх 10 адміністративно-територіальних районах Києва, а статистична похибка – 1,9%.

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Дмитро Гордон Сергій Притула Олександр Ткаченко Віталій Кличко Новини Києва Соціологічне дослідження Рейтинги Місцеві вибори 2020 Новини політики
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