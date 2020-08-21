Вибори на окрузі, де хоче балотуватися Ляшко, почнуться вже в серпні, – ЦВК
Центральна виборча комісія схвалила календарний план для виборів на 208 окрузі в Чернігівській області. Виборчий процес там розпочнеться вже з 26 серпня, а днем голосування стане 25 жовтня – у день місцевих виборів.
Комісія визначила, що виборчий процес вказаних виборів починається за 60 днів до дня голосування, повідомляє Центральна виборча комісія України.
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Відтак виборчий процес розпочинається з 26 серпня. З цієї дати розпочнеться подача заяв майбутніх кандидатів на участь у виборах.
Округ №208 розташований у Чернігівській області з центром у місті Бахмач. До нього входять Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський і Талалаївський райони, а також частина Ічнянського району
Чому у 208 окрузі проходять вибори депутата?
Під час виборів у 2019 році на цьому окрузі переміг самовисуванець Валерій Давиденко. Втім у травні 2020 року його знайшли застреленим у власному кабінеті.
Відтак, згідно з законом, якщо мовиться про депутата-мажоритарника, на його місце мають відбутися перевибори в цьому ж окрузі.
Хто може пройти в Раду:
- Мабуть, найбільші шанси бути обраним по цьому округу має лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. Він оголосив про свою участь у виборах ледь не одразу після смерті Давиденка.
- У лідера "радикалів" тут справді є значна підтримка. У 2012 році він вже проходив у Раду по цьому округу, а у 2019 році "Радикальна партія" мала тут третє місце.
- Також показовим є результати виборів президента 2019 року. Ляшко в цьому окрузі отримав третє місце, пропустивши в перед лише Юлію Тимошенко й Володимира Зеленського.
- Значну підтримку тут має також "Батьківщина", але Юлія Тимошенко вже заявила, що партія не посилатиме на проміжні вибори свого кандидата. "Батьківщина" підтримає Ляшка, що додає йому ще більше шансів на перемогу.
- Фактично, єдиною партією, що може протистояти тут Олегу Ляшку, є "Слуга народу". У 2019 році кандидат від цієї партії Антон Панченко набрав в окрузі понад 20% голосів, пропустивши вперед лише Валерія Давиденка, який і виграв вибори.
- Втім ЗМІ стверджують, що через рік у "Слуги народу" може змінитися кандидат. Повідомляють, що владна партія може висунути кандидатом Анатолія Гунька – бізнесмена, що раніше був членом партії "Батьківщина".