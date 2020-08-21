Центральна виборча комісія схвалила календарний план для виборів на 208 окрузі в Чернігівській області. Виборчий процес там розпочнеться вже з 26 серпня, а днем голосування стане 25 жовтня – у день місцевих виборів.

Комісія визначила, що виборчий процес вказаних виборів починається за 60 днів до дня голосування, повідомляє Центральна виборча комісія України.

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Відтак виборчий процес розпочинається з 26 серпня. З цієї дати розпочнеться подача заяв майбутніх кандидатів на участь у виборах.

Округ №208 розташований у Чернігівській області з центром у місті Бахмач. До нього входять Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський і Талалаївський райони, а також частина Ічнянського району

Чому у 208 окрузі проходять вибори депутата?

Під час виборів у 2019 році на цьому окрузі переміг самовисуванець Валерій Давиденко. Втім у травні 2020 року його знайшли застреленим у власному кабінеті.



Відтак, згідно з законом, якщо мовиться про депутата-мажоритарника, на його місце мають відбутися перевибори в цьому ж окрузі.

Хто може пройти в Раду: