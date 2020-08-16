У Білорусі заявили про можливість проведення повторних виборів: деталі
В парламенті Білорусі заявили, що в країні можуть провести повторні вибори президента. Однак, як ствердили там, таке рішення "повинні приймати не на вулицях".
Про таку можливість заявив голова Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Олег Гайдукевич на мітингу у центрі Мінську. Як відомо, він теж претендував на посаду президента, але згодом зняв свою кандидатуру, повідомляє "Наша Нива".
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Гайдукевич зазначив, що питання проведення повторних виборів точно має вирішити парламент, а не вулиця. за його словами, головне – не розділити країну.
Ті люди, які стоять на вулицях і йдуть сюди – не вороги. Ми повинні не дозволити, щоб доля країни вирішувалася на вулиці,
– запевнив Гайдукевич.
Яка ситуація у Білорусі: коротко
- На масові протести люди вийшли через попередні результати президентських виборів у Білорусі. Річ у тім, що стало відомо про перемогу Олександра Лукашенка із величезним відривом. Народ впевнений – вибори сфальсифікували.
- Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ.
- Спочатку це були мирні демонстрації, однак згодом вони перетворились на криваві сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках. Зокрема, силовики побили навіть 16-річного підлітка. Він в реанімації.
- У ОБСЄ звинуватили білоруську владу у порушенні прав людини та закликали сторони до деескалації конфлікту та початку діалогу. Водночас Євросоюз може ввести санкції проти уряду Білорусі вже наприкінці серпня.