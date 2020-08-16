В парламенті Білорусі заявили, що в країні можуть провести повторні вибори президента. Однак, як ствердили там, таке рішення "повинні приймати не на вулицях".

Про таку можливість заявив голова Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Олег Гайдукевич на мітингу у центрі Мінську. Як відомо, він теж претендував на посаду президента, але згодом зняв свою кандидатуру, повідомляє "Наша Нива".

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Гайдукевич зазначив, що питання проведення повторних виборів точно має вирішити парламент, а не вулиця. за його словами, головне – не розділити країну.

Ті люди, які стоять на вулицях і йдуть сюди – не вороги. Ми повинні не дозволити, щоб доля країни вирішувалася на вулиці,

– запевнив Гайдукевич.

Яка ситуація у Білорусі: коротко