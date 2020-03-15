Вибори на 179 окрузі на Харківщині: усі дільниці відкрилися вчасно

На Харківщині, у 179 окрузі, 15 березня розпочалися проміжні вибори народного депутата до Верховної Ради. Усі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно.

Протягом виборчого процесу спостерігачі не зафіксували фактів підкупу виборців, або інших грубих порушень виборчого законодавства, повідомляє громадська організація "ОПОРА".

До теми Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала кількох кандидатів у 179 окрузі

За даними ЦВК, голосування розпочалося о 8:00 і триватиме до 20:00.

Увага! Результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 179 мають бути встановлені не пізніш як на 15 день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.

Як проходять вибори на Харківщині в умовах карантину

Вибори відбуваються в умовах карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України через загрозу епідемії коронавірусної інфекції.

Дільниці продезінфікували, а члени Дільничної виборчої комісії працюють у масках.

Членів ДВК просять систематично провітрювати приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендувати виборцям чекати своєї черги на вулиці.

ЦВК просило Харківську ОДА розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.

Що відомо про вибори на 179 окрузі і чому вони відбуваються саме зараз