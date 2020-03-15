09:58
15 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Вибори на 179 окрузі на Харківщині: усі дільниці відкрилися вчасно

      - Читать новость на русском
      На Харківщині стартували вибори у 179 окрузі / ОПОРА

      На Харківщині, у 179 окрузі, 15 березня розпочалися проміжні вибори народного депутата до Верховної Ради. Усі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно.

      Протягом виборчого процесу спостерігачі не зафіксували фактів підкупу виборців, або інших грубих порушень виборчого законодавства, повідомляє громадська організація "ОПОРА".

      До теми Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала кількох кандидатів у 179 окрузі

      За даними ЦВК, голосування розпочалося о 8:00 і триватиме до 20:00.

      Увага!  Результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 179 мають бути встановлені не пізніш як на 15 день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.

      Як проходять вибори на Харківщині в умовах карантину

      • Вибори відбуваються в умовах карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України через загрозу епідемії коронавірусної інфекції.
      • Дільниці продезінфікували, а члени Дільничної виборчої комісії працюють у масках.
      • Членів ДВК просять систематично провітрювати приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендувати виборцям чекати своєї черги на вулиці.
      • ЦВК просило Харківську ОДА розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.

      Що відомо про вибори на 179 окрузі і чому вони відбуваються саме зараз

      • 13 грудня Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області. Таке рішення ЦВК прийняла через дострокове припинення повноважень нардепа від "Слуги народа" Олексія Кучера, обраного по виборчому округу № 179 у Харківській області, який пізніше очолив Харківську область.
      • До меж цього округу входять: місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони. Загалом, за попередніми підрахунками, у вказаних виборах зможуть взяти участь майже 147 тисяч виборців.
      • Для участі у зазначених виборах Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів у народні депутати України. До виборчого бюлетеню включено 37 кандидатів (3 – відмовилися від балотування). З них: 27 – висунутих політичними партіями, 10 – шляхом самовисування.
      Працівниця митниці "заробляла" на хабарях 100 тисяч гривень на день
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Верховна Рада Вибори на 179 окрузі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Пекельний тиждень уряду Шмигаля
      Андрій Вігірінський
      сьогодні , 08:01 Мільярдери України: що треба знати про Петра Порошенка
      Уляна Верстюк
      сьогодні , 07:00 Все про коронавірус: 12 корисних статей
      Анастасія Лукашевська
      14 березня , 21:00 Провали у реформуванні: чи зможе Зеленський зберегти співпрацю з МВФ
      Анна Калюжна
      14 березня , 20:55 Головні новини 14 березня: День добровольця, евакуація українців з Італії та Словенії
      Анастасія Зазуляк
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук