Вибори на 179 окрузі на Харківщині: усі дільниці відкрилися вчасно
На Харківщині, у 179 окрузі, 15 березня розпочалися проміжні вибори народного депутата до Верховної Ради. Усі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно.
Протягом виборчого процесу спостерігачі не зафіксували фактів підкупу виборців, або інших грубих порушень виборчого законодавства, повідомляє громадська організація "ОПОРА".
До теми Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала кількох кандидатів у 179 окрузі
За даними ЦВК, голосування розпочалося о 8:00 і триватиме до 20:00.
Увага! Результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 179 мають бути встановлені не пізніш як на 15 день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.
Як проходять вибори на Харківщині в умовах карантину
- Вибори відбуваються в умовах карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України через загрозу епідемії коронавірусної інфекції.
- Дільниці продезінфікували, а члени Дільничної виборчої комісії працюють у масках.
- Членів ДВК просять систематично провітрювати приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендувати виборцям чекати своєї черги на вулиці.
- ЦВК просило Харківську ОДА розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.
Що відомо про вибори на 179 окрузі і чому вони відбуваються саме зараз
- 13 грудня Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області. Таке рішення ЦВК прийняла через дострокове припинення повноважень нардепа від "Слуги народа" Олексія Кучера, обраного по виборчому округу № 179 у Харківській області, який пізніше очолив Харківську область.
- До меж цього округу входять: місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони. Загалом, за попередніми підрахунками, у вказаних виборах зможуть взяти участь майже 147 тисяч виборців.
- Для участі у зазначених виборах Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів у народні депутати України. До виборчого бюлетеню включено 37 кандидатів (3 – відмовилися від балотування). З них: 27 – висунутих політичними партіями, 10 – шляхом самовисування.