Вибори на 179 окрузі: у Раду проходить Юлія Світлична
Стали відомі офіційні результати на виборах у 179 окрузі у Харківській області. Перемогу на них здобула Юлія Світлична. Центральна виборча комісія визнала її депутаткою Верховної Ради за результатом виборів.
На довиборах у 179 окрузі самовисуванка Світлична завоювала 77,55% голосів та значно обійшла своїх суперників. На другому місці опинилася кандидатка від "Європейської солідарності" Вікторія Пташник, за яку свої голоси віддали лише 7,91% виборців.
До теми Паніка через коронавірус: що відомо про порушення на виборах у 179 окрузі
Відзначимо, що вибори відбулися в умовах карантину, запровадженого Кабміном через загрозу епідемії коронавірусу. Дільниці продезінфікували, а членів ДВК попросили працювати у масках.
Також вони систематично провітрювали приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендували виборцям чекати своєї черги на вулиці. ЦВК раніше просила Харківську ОДА розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.
ЦВК на підставі протоколу ОВК округу №179 встановила результати голосування на проміжних виборах народного депутата, які відбулись 15 березня 2020 року, та визнала Юлію Світличну обраною депутаткою Верховної Ради. Юлія Світлична набрала 30 194 голоси виборців,
– мовиться у повідомленні громадської мережі "Опора" у твіттері.
Увага! Результати виборів на окрузі № 179 мали бути встановлені не пізніш як на 15 день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.
Вибори на 179 окрузі: основне
- 13 грудня 2019 року Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України у виборчому окрузі № 179 Харківської області.
- Таке рішення ЦВК прийняла через дострокове припинення повноважень депутта від "Слуги народу" Олексія Кучера, обраного по виборчому округу № 179 у Харківській області. Згодом він очолив Харківську область.
- До меж округу входять: місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони. Загалом, за попередніми підрахунками, у вказаних виборах взяли участь майже 147 тисяч виборців.
- На деяких дільницях 179 округу на Харківщині спостерігачі від громадських організацій зафіксували низку порушень. На окремих дільницях діяли провокатори, сіючи паніку щодо коронавірусу. Зокрема, на дільницю № 631020 прийшли невідомі, які не представились, однак робили зауваження членам виборчих комісій про нібито відсутність на них медичних масок.
- Для участі у виборах Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів у народні депутати України. До виборчого бюлетеню включено 37 кандидатів (3 – відмовилися від балотування). З них: 27 – висунутих політичними партіями, 10 – шляхом самовисування.