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      Вибори на 179 окрузі: у Раду проходить Юлія Світлична

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      Вибори на 179 окрузі завершились перемогою Юлії Світличної / Фото з соцмереж Світличної

      Стали відомі офіційні результати на виборах у 179 окрузі у Харківській області. Перемогу на них здобула Юлія Світлична. Центральна виборча комісія визнала її депутаткою Верховної Ради за результатом виборів.

      На довиборах у 179 окрузі самовисуванка Світлична завоювала 77,55% голосів та значно обійшла своїх суперників. На другому місці опинилася кандидатка від "Європейської солідарності" Вікторія Пташник, за яку свої голоси віддали лише 7,91% виборців.

      До теми Паніка через коронавірус: що відомо про порушення на виборах у 179 окрузі

      Відзначимо, що вибори відбулися в умовах карантину, запровадженого Кабміном через загрозу епідемії коронавірусу. Дільниці продезінфікували, а членів ДВК попросили працювати у масках.

      Також вони систематично провітрювали приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендували виборцям чекати своєї черги на вулиці. ЦВК раніше просила Харківську ОДА розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.

      ЦВК на підставі протоколу ОВК округу №179 встановила результати голосування на проміжних виборах народного депутата, які відбулись 15 березня 2020 року, та визнала Юлію Світличну обраною депутаткою Верховної Ради. Юлія Світлична набрала 30 194 голоси виборців,
      – мовиться у повідомленні громадської мережі "Опора" у твіттері.

      Увага! Результати виборів на окрузі № 179 мали бути встановлені не пізніш як на 15 день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно. 

      Вибори на 179 окрузі: основне

      • 13 грудня 2019 року Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України у виборчому окрузі № 179 Харківської області.
      • Таке рішення ЦВК прийняла через дострокове припинення повноважень депутта від "Слуги народу" Олексія Кучера, обраного по виборчому округу № 179 у Харківській області. Згодом він очолив Харківську область.
      • До меж округу входять: місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони. Загалом, за попередніми підрахунками, у вказаних виборах взяли участь майже 147 тисяч виборців.
      • На деяких дільницях 179 округу на Харківщині спостерігачі від громадських організацій зафіксували низку порушень. На окремих дільницях діяли провокатори, сіючи паніку щодо коронавірусу. Зокрема, на дільницю № 631020 прийшли невідомі, які не представились, однак робили зауваження членам виборчих комісій про нібито відсутність на них медичних масок.
      • Для участі у виборах Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів у народні депутати України. До виборчого бюлетеню включено 37 кандидатів (3 – відмовилися від балотування). З них: 27 – висунутих політичними партіями, 10 – шляхом самовисування.
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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ, Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Юлія Світлична Вибори на 179 окрузі
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