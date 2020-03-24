Вибори на 179 окрузі: у Раду проходить Юлія Світлична

Стали відомі офіційні результати на виборах у 179 окрузі у Харківській області. Перемогу на них здобула Юлія Світлична. Центральна виборча комісія визнала її депутаткою Верховної Ради за результатом виборів.

На довиборах у 179 окрузі самовисуванка Світлична завоювала 77,55% голосів та значно обійшла своїх суперників. На другому місці опинилася кандидатка від "Європейської солідарності" Вікторія Пташник, за яку свої голоси віддали лише 7,91% виборців.

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Відзначимо, що вибори відбулися в умовах карантину, запровадженого Кабміном через загрозу епідемії коронавірусу. Дільниці продезінфікували, а членів ДВК попросили працювати у масках.

Також вони систематично провітрювали приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендували виборцям чекати своєї черги на вулиці. ЦВК раніше просила Харківську ОДА розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.

ЦВК на підставі протоколу ОВК округу №179 встановила результати голосування на проміжних виборах народного депутата, які відбулись 15 березня 2020 року, та визнала Юлію Світличну обраною депутаткою Верховної Ради. Юлія Світлична набрала 30 194 голоси виборців,

– мовиться у повідомленні громадської мережі "Опора" у твіттері.

ЦВК на підставі протоколу ОВК округу №179 встановила результати голосування на проміжних виборах народного депутата, які відбулись 15 березня 2020 року, та визнала Юлію Світличну обраною депутаткою Верховної Ради.



Юлія Світлична набрала 30 194 голоси виборців. — Civil Network OPORA (@opora) March 24, 2020

Увага! Результати виборів на окрузі № 179 мали бути встановлені не пізніш як на 15 день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.

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