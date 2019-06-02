Вибори проти економіки: перед якими загрозами постала Україна

Українці разом із новим президентом отримали політичну кризу. А де політична нестабільність, там в Україні й економічні ризики. Чи вплине підготовка до парламентських виборів на стабільність курсу гривні та зростання цін, а також як це позначиться на співпраці з Міжнародним валютним фондом – з'ясували журналісти 24 каналу.

Заклики до дефолту та його можливі наслідки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що навіть розмови про дефолт не додають стабільності та є достатньо шкідливими для країни.

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Негативний ефект від припущень, що Україна може відмовитися платити по боргах, справді не забарився. Іноземні інвестори відмовилися купувати українські облігації. Напередодні Міністерство фінансів закупило їх на рекордно малу суму – мільярд гривень.

Нагадаємо, що український олігарх Ігор Коломойський закликав Зеленського до дефолту по заборгованості. Через вплив олігарха на президента-початківця занепокоєння у суспільстві лише зростає.



Якими можуть бути наслідки дефолту

Після коментарів Коломойського британській газеті гривня того ж дня подешевшала на 20 копійок. За останні півроку іноземці вклали в державні облігації майже 35 мільярдів гривень. Це мало неабиякий вплив на національну валюту.

Іноземців, які володіють українськими ОВДП стало дуже багато. Власне, зміцнення гривні в останній час, це результат того, що зайшло чимало спекулятивного капіталу в Україну. Наслідки дефолту для України, особливо для пересічного громадянина, будуть надзвичайно неприємні, – впевнений Іван Компан, викладач Единбурзької бізнес-школи.

Дискусії на тему дефолту розпочалися одночасно із розмовами про дострокові парламентські вибори й рішеннями українських судів про скасування націоналізації "Приватбанку".

Експерти ж переконані, що криза вигідна лише олігархам, які тримають гроші за кордоном в іноземній валюті, і планують задарма купити привабливі підприємства. Економіст та програмний директор партії "Голос" Павло Кухта переконаний, що Україна зараз абсолютно не в тій ситуації, в якій були держави, змушені оголосити дефолт.

"У нас зараз є великі виплати, але вже у наступних роках вони зменшуватимуться. Тобто жодного приводу йти на дефолт та робити нову кризу в Україні, знову робити людей бідними, немає жодного сенсу", – наголосив він.

Про подальші перспективи співпраці з МВФ

Ще одна кістка, яку активно закидають в інформаційний простір перед виборами – розрив співпраці із МВФ. Нещодавно член Кабміну Олександр Саєнко намагався переконати пресу та громадськість, що експерти скасували зустрічі через розпуск парламенту. Хоча останні два тижні місія працює в Україні та активно зустрічається із топ-чиновниками, зокрема й з президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що 30 травня після усіх запланованих зустрічей місія поїхала з України і повернеться після формування нового складу уряду. Економічний експерт Сергій Фурса переконаний, що черговий транш Україна точно отримає не влітку. Однією з причин є саме дострокові вибори.

З іншого боку, зараз ми маємо реальність десь у вересні сформувати новий уряд й тоді будемо говорити не про отримання цього другого траншу, а про нову програму. Де умови будуть збережені старі, просто будуть поставлені нові питання, такі як ринок землі,

– пояснив він.

Тобто самі по собі дострокові вибори не матимуть негативного ефекту ні на гривню, ні на інфляцію. Головне, щоб новообрані депутати не зволікали зі створенням коаліції та Кабінету міністрів.

У жовтні-листопаді критично важливо підписати нову програму з МВФ. Тоді будуть усі шанси до зими отримати транш від Фонду та макрофінансову допомогу від Євросоюзу та Світового банку. Адже у грудні нам потрібно виплатити борги у три мільярди доларів.