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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вибори проти економіки: перед якими загрозами постала Україна

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      Українці разом із новим президентом отримали політичну кризу. А де політична нестабільність, там в Україні й економічні ризики. Чи вплине підготовка до парламентських виборів на стабільність курсу гривні та зростання цін, а також як це позначиться на співпраці з Міжнародним валютним фондом – з'ясували журналісти 24 каналу.

      Заклики до дефолту та його можливі наслідки

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що навіть розмови про дефолт не додають стабільності та є достатньо шкідливими для країни.

      Читайте також: Дефолт в Україні: що думають про це в команді Зеленського

      Негативний ефект від припущень, що Україна може відмовитися платити по боргах, справді не забарився. Іноземні інвестори відмовилися купувати українські облігації. Напередодні Міністерство фінансів закупило їх на рекордно малу суму – мільярд гривень.

      Нагадаємо, що український олігарх Ігор Коломойський закликав Зеленського до дефолту по заборгованості. Через вплив олігарха на президента-початківця занепокоєння у суспільстві лише зростає.


      Якими можуть бути наслідки дефолту

      Після коментарів Коломойського британській газеті гривня того ж дня подешевшала на 20 копійок. За останні півроку іноземці вклали в державні облігації майже 35 мільярдів гривень. Це мало неабиякий вплив на національну валюту.

      Іноземців, які володіють українськими ОВДП стало дуже багато. Власне, зміцнення гривні в останній час, це результат того, що зайшло чимало спекулятивного капіталу в Україну. Наслідки дефолту для України, особливо для пересічного громадянина, будуть надзвичайно неприємні, – впевнений Іван Компан, викладач Единбурзької бізнес-школи.

      Дискусії на тему дефолту розпочалися одночасно із розмовами про дострокові парламентські вибори й рішеннями українських судів про скасування націоналізації "Приватбанку". 

      Експерти ж переконані, що криза вигідна лише олігархам, які тримають гроші за кордоном в іноземній валюті, і планують задарма купити привабливі підприємства. Економіст та програмний директор партії "Голос" Павло Кухта переконаний, що Україна зараз абсолютно не в тій ситуації, в якій були держави, змушені оголосити дефолт.

      "У нас зараз є великі виплати, але вже у наступних роках вони зменшуватимуться. Тобто жодного приводу йти на дефолт та робити нову кризу в Україні, знову робити людей бідними, немає жодного сенсу", – наголосив він.

      Про подальші перспективи співпраці з МВФ

      Ще одна кістка, яку активно закидають в інформаційний простір перед виборами – розрив співпраці із МВФ. Нещодавно член Кабміну Олександр Саєнко намагався переконати пресу та громадськість, що експерти скасували зустрічі через розпуск парламенту. Хоча останні два тижні місія працює в Україні та активно зустрічається із топ-чиновниками, зокрема й з президентом Володимиром Зеленським.

      Зазначимо, що 30 травня після усіх запланованих зустрічей місія поїхала з України і повернеться після формування нового складу уряду. Економічний експерт Сергій Фурса переконаний, що черговий транш Україна точно отримає не влітку. Однією з причин є саме дострокові вибори.

      З іншого боку, зараз ми маємо реальність десь у вересні сформувати новий уряд й тоді будемо говорити не про отримання цього другого траншу, а про нову програму. Де умови будуть збережені старі, просто будуть поставлені нові питання, такі як ринок землі,
      – пояснив він.

      Тобто самі по собі дострокові вибори не матимуть негативного ефекту ні на гривню, ні на інфляцію. Головне, щоб новообрані депутати не зволікали зі створенням коаліції та Кабінету міністрів.

      У жовтні-листопаді критично важливо підписати нову програму з МВФ. Тоді будуть усі шанси до зими отримати транш від Фонду та макрофінансову допомогу від Євросоюзу та Світового банку. Адже у грудні нам потрібно виплатити борги у три мільярди доларів.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 МВФ Дефолт в Україні Дефолт Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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