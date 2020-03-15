Вибори на 179 окрузі: Світлична перемагає за результатами екзитполів

Стали відомі результати перших екзитполів на виборах у 179 окрузі, що на Харківщині. За даними опитувань на виході з виборчих дільниць, перемагає самовисуванка, колишня очільниця Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.

Голосування розпочалося в неділю, 15 березня о 8:00 і тривало до 20:00. За мандат на окрузі змагалось 40 кандидатів.

Цікаво Паніка через коронавірус: що відомо про порушення на виборах у 179 окрузі

За даними екзит-полу ВГО "Передові правові ініціативи" (опитано 4 763 виборців на виході із 57 виборчих дільниць), перша трійка виглядає наступним чином:

Світлична Юлія (самовисування) – 71,28% Пташник Вікторія ("Європейська Солідарність") – 10,98% Єгорова-Луценко Тетяна (самовисування) – 7,41%

За даними ще одного екзит-полу, проведеного громадською організацією "Центр громадських опитувань", з величезним відривом також перемагає екс-очільниця Харківської ОДА:

за Юлію Світличну проголосували 74,7%;

за Вікторію Пташник від "Європейської солідарності" – 7,5%;

за Валентина Захарова ("Блок опозиційних сил") – 4,2%;

за Тетяну Єгорову-Луценко (самовисування) – 3,9%;

за Ігоря Швайку (ВО "Свобода") – 3,1%.

Що відомо про порушення на виборах

На деяких дільницях 179 округу на Харківщині спостерігачі від громадських організацій зафіксували низку порушень. На окремих дільницях діяли провокатори, сіючи паніку щодо коронавірусу . Зокрема, на дільницю № 631020 прийшли невідомі, які не представились, однак робили зауваження членам виборчих комісій про нібито відсутність на них медичних масок.

. Зокрема, на дільницю № 631020 прийшли невідомі, які не представились, однак робили зауваження членам виборчих комісій про нібито відсутність на них медичних масок. Водночас на території ринку у Краснограді невідомі пояснюють виборцям, що в Україні карантин, а вибори в окрузі скасовано.

Також КВУ фіксувала незначні організаційні проблеми в окрузі: зокрема, неналежну організацію документообігу між ОВК та ДВК (дільниці № 631042 і № 631000) та недостатню кількість скриньок.

Спостерігачі помітили випадки видачі бюлетенів одним членом комісії, спроби заздалегідь заповнити виборчу документацію, а також наявність агітаційних матеріалів у невідведених для агітації місцях у день голосування.

Як проходили вибори на Харківщині в умовах карантину?Вибори відбулися в умовах карантину, запровадженого урядом через поширення епідемії коронавірусу в Україні. Дільниці продезінфікували, а члени виборчих комісій працювали у масках. Їх також просили систематично провітрювати приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендувати виборцям чекати своєї черги на вулиці. ЦВК вимагала від Харківської ОДА розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.

Важливо! 13 грудня ЦВК призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області. Таке рішення ухвалено через дострокове припинення повноважень нардепа від "Слуги народу" Олексія Кучера, якого обрали по виборчому округу № 179 у Харківській області. Пізніше він очолив Харківську область.



До меж цього округу входять: місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони. Загалом, за попередніми підрахунками, у вказаних виборах зможуть взяти участь майже 147 тисяч виборців.