У Києві стався вибух автоцистерни на одному з підприємств на вулиці Віскозній. В результаті вибуху загинула людина та ще одна отримала травми.

Вибух стався близько 9:30 через проведення зварювальних робіт. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. Читайте також Вибух у гуртожитку воєнного полігону "Десна": поліція відкрила справу Що відомо про вибух автоцистерни в Києві та постраждалих Внаслідок вибуху на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області. Іншого 33-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з травмами.

Правоохоронці зазначили, що зібрані дані за цим фактом зареєстровані у Деснянському управлінні поліції.

Наразі поліція перевіряє обставини вибуху. Згодом силовики вирішать, чи відкривати кримінальну справу. За інформацією видання "УНН", загиблий був зварювальником, який працював із цистерною для газу. Інцидент стався на території підприємства, що займається торгівлею паливом. Де розташована вулиця Віскозна в Києві: карта