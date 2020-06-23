Вибух будинку на Позняках: рятувальники знайшли тіло п'ятого загиблого
У Києві рятувальники знайшли тіло п'ятого загиблого на місці обвалу будинку на Позняках. Це чоловік 1976 року народження.
Тіло виявили вночі, повідомили у ДСНС. До цього рятувальники знайшли тіло ще одного чоловіка 1967 року народження, йдеться в повідомленні ДСНС.
Оце так Струсонуло страшно: з'явилось відео моменту вибуху будинку на Позняках
Загиблого на місці події опізнав сусід.
Таким чином усіх п'ятьох жертв вибуху, який шукали під уламками будинку, знайдено.
Хто загинув внаслідок вибуху:
- жінка 1943 року народження
- жінка 1974 року народження
- чоловік 1991 року народження
- чоловік 1967 року народження
- чоловік 1976 року народження
Додамо, що троє загиблих є членами однієї родини – батько, матір та син. Це Володимир, Інна та Євген Недашковські. Живою залишилася лише донька Анастасія, яка в цей час перебувала у ванній кімнаті.
Чи є під завалами ще люди – поки невідомо.
Дивіться відео зсередини будинку у Києві, де стався вибух (18+):
Вибух в будинку на Позняках: головне
- Вибух у будинку стався близько 10 ранку 21 червня. Було зруйновано квартири від четвертого по восьмий поверх.
- Внаслідок вибуху згинуло п'ятеро осіб. Ще п'ятеро отримали травми.
- Секція будинку, де стався вибух, реконструкції не підлягає. Її знесуть, а мешканцям будинку (40 квартир) дадуть нові квартири в місті.
- Версія, що причиною вибуху могла стати вибухівка – не підтвердилася. Найбільш ймовірна причина – витік газу.