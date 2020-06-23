У Києві рятувальники знайшли тіло п'ятого загиблого на місці обвалу будинку на Позняках. Це чоловік 1976 року народження.

Тіло виявили вночі, повідомили у ДСНС. До цього рятувальники знайшли тіло ще одного чоловіка 1967 року народження, йдеться в повідомленні ДСНС.

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Загиблого на місці події опізнав сусід.

Таким чином усіх п'ятьох жертв вибуху, який шукали під уламками будинку, знайдено.

Хто загинув внаслідок вибуху:

жінка 1943 року народження

жінка 1974 року народження

чоловік 1991 року народження

чоловік 1967 року народження

чоловік 1976 року народження

Додамо, що троє загиблих є членами однієї родини – батько, матір та син. Це Володимир, Інна та Євген Недашковські. Живою залишилася лише донька Анастасія, яка в цей час перебувала у ванній кімнаті.

Чи є під завалами ще люди – поки невідомо.

Дивіться відео зсередини будинку у Києві, де стався вибух (18+):

Вибух в будинку на Позняках: головне

Вибух у будинку стався близько 10 ранку 21 червня. Було зруйновано квартири від четвертого по восьмий поверх.

Внаслідок вибуху згинуло п'ятеро осіб. Ще п'ятеро отримали травми.

Секція будинку, де стався вибух, реконструкції не підлягає. Її знесуть, а мешканцям будинку (40 квартир) дадуть нові квартири в місті.

Версія, що причиною вибуху могла стати вибухівка – не підтвердилася. Найбільш ймовірна причина – витік газу.



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