Завод у Бєлгороді могли атакувати ракети "Фламінго": у чому особливість атаки

23 вересня 2025 року в Бєлгороді під удар потрапило ТОВ "СКИФ-М", яке називають підрядником для авіавиробництва Су-34, Су-35 і Су-57. У мережі поширили версію про чотири влучання, тоді як російська пропаганда намагалася звести все до "одного прильоту".

Головна суперечка зараз у тому, чи могла ця атака бути саме ракетами "Фламінго" і чи відповідає масштаб пошкоджень заявленим характеристикам. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, від чого насправді залежить розмір воронки і чому за ним не завжди можна одразу визначити тип боєприпасу.

Чи могла ракета "Фламінго" залишити таку воронку?

Світан пояснив, що за однією лише воронкою не можна точно визначити тип ракети. За його словами, заявлена маса бойової частини не є сталим показником, бо її можуть змінювати залежно від центрування та запасу пального.

Не варто прив'язуватися до заяви про тонну, бойова частина може бути й меншою,

– пояснив льотчик-інструктор.

Він також наголосив, що на вигляд і розмір воронки впливають умови в місці удару. Значення мають структура і вологість ґрунту, кут входження та швидкість, а на бетонному покритті наслідки можуть виглядати інакше.

Розмір воронки визначають ґрунт і кут заходу, а на бетоні її може й не бути,

– додав полковник ЗСУ в запасі.

Водночас Світан зазначив, що за такими параметрами версія про "Фламінго" загалом можлива, але для впевненого висновку потрібні додаткові ознаки, а не тільки фото наслідків.

На якій базі створена ракета "Фламінго"?

Світан пояснив, що "Фламінго" за логікою конструкції радше схожа на давно відпрацьовані рішення. Він порівняв її з Фау-1, але з іншим типом двигуна, і наголосив, що ключові вузли для такої ракети давно відомі й технологічно зрозумілі.

Фламінго – це та сама Фау-1, тільки з турбореактивним двигуном, а не імпульсним,

– наголосив Світан.

Окремо він звернув увагу на дальність, яку може забезпечити двигун такого класу, якщо платформа має достатній запас пального й правильне компонування. Для такого типу ракети важливо не лише "паспортне" число, а й те, як збалансовані паливо, бойова частина та система керування, тому реальні параметри можуть змінюватися під конкретне завдання.

