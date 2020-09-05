Вибух у мечеті в Бангладеш: відомо вже про 16 загиблих та десятки постраждалих – фото
У мечеті в районі Нараянгандж, що неподалік столиці країни Дакки, пролунав вибух. Це трапилось під час традиційної молитви. Відома ймовірна причина трагедії.
За попередньою інформацією, у мечеті вибухнули 6 кондиціонерів через виток газу, повідомляє Аljazeera.
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Що відомо про постраждалих
Внаслідок вибуху загинули щонайменше 16 осіб. Серед них дитина – 7-річний хлопчик. Відомо також, що приблизно 40 людей доставили у медзаклади з сильними травмами – до 90% опіків тіла. Значна частина вірян у важкому стані.
Внаслідок вибуху постраждали десятки людей / Фото pulsoslp
Що кажуть рятувальники
Рятувальники запідозрили, що газ витікав із трубопроводу і накопичувався всередині мечеті, оскільки вікна були зачинені.
Коли кондиціонери були ввімкнені, через іскри газ міг вибухнути,
– заявив Абдулла Аль-Арефін, старший службовець пожежної служби.
Місцева влада розпочала розслідування вибуху.
Мечеть після вибуху / Фото aniq
Внаслідок вибуху загинули щонайменше 16 осіб / Фото bdnews24