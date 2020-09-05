У мечеті в районі Нараянгандж, що неподалік столиці країни Дакки, пролунав вибух. Це трапилось під час традиційної молитви. Відома ймовірна причина трагедії.

За попередньою інформацією, у мечеті вибухнули 6 кондиціонерів через виток газу, повідомляє Аljazeera.

Важливо У Білорусі на фабриці стався вибух: що відомо – відео

Що відомо про постраждалих

Внаслідок вибуху загинули щонайменше 16 осіб. Серед них дитина – 7-річний хлопчик. Відомо також, що приблизно 40 людей доставили у медзаклади з сильними травмами – до 90% опіків тіла. Значна частина вірян у важкому стані.



Внаслідок вибуху постраждали десятки людей / Фото pulsoslp

Що кажуть рятувальники

Рятувальники запідозрили, що газ витікав із трубопроводу і накопичувався всередині мечеті, оскільки вікна були зачинені.

Коли кондиціонери були ввімкнені, через іскри газ міг вибухнути,

– заявив Абдулла Аль-Арефін, старший службовець пожежної служби.

Місцева влада розпочала розслідування вибуху.



Мечеть після вибуху / Фото aniq



Внаслідок вибуху загинули щонайменше 16 осіб / Фото bdnews24

Цікаво. У Бангладеш норми безпеки часто порушуються в будівництві. Щорічно сотні людей гинуть внаслідок пожеж у 168-мільйонній країні. Бангладешські ЗМІ часто повідомляють про неправильну установку газопроводів, тоді як незапланована робота з копання доріг часто призводить до катастроф у країні.