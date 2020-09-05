У Білорусі, у місті Жлобін 5 вересня стався вибух на фабриці художньої інкрустації. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Пожежа спалахнула у приміщеннях, які не використовували

Спочатку на верхньому поверсі підприємства спалахнула пожежа, а вже згодом пролунав вибух. Про це інформує видання TUT.by.

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Займання у триповерховій будівлі досить швидко ліквідували. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Причини займання наразі невідомі

Вогонь поширився лише на верхні поверхи, які не використовували. До першого поверху, який здавали в оренду, полум'я не дісталось. Причини займання наразі невідомі.

Жлобин. Пожар и взрыв на фабрике художественной инкрустации. Официальной информации про инцидент пока нет.



Видео: familycake_love, Instagram pic.twitter.com/3yTU54yMSW — TUT.BY (@tutby) September 5, 2020

Що відомо про підприємство, де прогримів вибух? Фабрика художньої інкрустації розташована у Жлобіні, що у Гомельській області.

На підприємстві виробляють сувенірну продукцію, вироби з соломи, вишиті вироби, а також товари для дому.

Підприємство функціонує ще з 1961 року.

Напередодні вибух стався у центрі Тбілісі

Зазначимо, що 4 вересня вибух прогримів і в центральній частині столиці Грузії Тбілісі. Під час ремонту в одному з клубів поблизу Філармонії вибухнув кисневий балон. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Поліція порушила кримінальну справу.