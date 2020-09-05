У провінції Ілам, що на заході Ірану, вибухнули цистерни з хлором. Рятувальники рахують постраждалих сотнями.

Що відомо про вибух в Ірані

Вибух прогримів 5 вересня. Про це повідомляє Al Arabiya.

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За попередньою інформацією, вибух стався через "неуважність і недбалість" водія трейлера, який перевозив цистерни з газоподібним хлором. В результаті інциденту постраждали, щонайменше, 217 осіб.

Керівник медичного університету провінції Мохаммад Каримиан наголосив, що всі лікарні міста підвищили рівень готовності до лікування поранених.

Даних про жертв в результаті інциденту поки немає.

Провінція Ілам, де прогримів вибух: карта

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Що відомо про небезпеку хлору? Хлор – це хімічний елемент, що є дуже хімічно активним. Хлор утворює сполуки майже з усіма хімічними елементами, а при з'єднанні з металами – виробляє світло та тепло. Наприклад, якщо в наповнений хлором циліндр внести розтертий в порошок стибій, він спалахує і згоряє.