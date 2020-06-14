В одному з сіл Біляївського району, що на Одещині, чоловіки знайшли гранати РГД-5. Вони принесли їх додому та стали розбирати на своєму подвір'ї. Цей необачний крок призвів до травм: скалки завдали травм п'ятьом особам.

Як розповідають у поліції Одещини, небезпечну знахідку чоловіки виявили в одному з кар'єрів. Кілька гранат РГД-5 вони вирішили забрати собі, принесли додому і почали розбирати.

Подивіться на Вибух бензовозу у Китаї: кількість загиблих збільшилася – моторошні відео

Чоловікам, що влаштували таку небезпечну затію, від 23-ох до 29-ти років. Коли боєприпас почали розбирати, він вибухнув і розлетівся на скалки. Окрім трьох чоловіків, що займалися "вивченням гранат", постраждали ще дві жінки. 26-річна і 71-річна постраждалі були поруч із чоловіками на подвір'ї.



Жінка була поруч на момент вибуху



Чоловіки, що розібрали гранату і літня постраждала

На місце одразу ж прибули слідчо-оперативна група Усатівського відділення поліції та вибухотехніки. Поліцейські вилучили ще дві гранати.

Інші обставини події встановлюють, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Де розташоване село Дачне – дивіться карту