Про це пише Суспільне. Що ще відомо про атаку, дізнавався 24 Канал.

Хронологія ночі Росіяни атакують "Шахедами": для яких областей є загроза

Дрони на Черкащині 31 січня: що відомо про нічну атаку

На Черкащині оголошували повітряну тривогу спершу у двох районах о 00:35, а через годину "червоною" стала вся область.

Причиною була загроза дронів. Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників ворога у напрямку регіону.

За кілька хвилин після 3 ранку ЗМІ написали про вибухи, які було чутно поблизу обласного центру, міста Черкаси.

Радше за все це була робота сил Протиповітряної оборони. Але офіційних повідомлень влади щодо цього на момент публікації не було.

Наголошуємо – під час повітряної тривоги та до її завершення потрібно перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях. Наразі більшість областей під загрозою БпЛА.

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