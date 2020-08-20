У селищі Кача, що входить до міської ради окупованого Севастополя, 20 серпня прогримів вибух у житловому будинку. За попередньою інформацією, внаслідок подальшої пожежі загинула щонайменше 1 людина.

Підконтрольне Росії "МНС Севастополя" заявило про евакуацію з будинку 46 осіб, 12 з яких – діти, пише видання "Крым.Реалии".

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Повідомлення про пожежу надійшло близько 7:20 20 серпня. Вогонь спалахнув на 5 поверсі багатоквартирного будинку. За попередніми даними, вибухнув газовий балон.

У квартирі, де сталася пожежа, проживав 41-річний чоловік, який "зловживав алкоголем", розповіли служби окупантів російському виданню ТАСС. Саме його тіло й знайшли після ліквідації пожежі.

Водночас видання "Кримінформ", яке підконтрольне окупаційній владі, заявляє, що внаслідок пожежі є загиблі й постраждалі. Їхня кількість наразі встановлюється.

Селище Кача, що входить до Севастополя: карта