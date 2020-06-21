Вибух на Позняках у Києві: поліція прийшла з обшуками до газорозподільчої компанії
У Києві на Позняках 21 червня трапився вибух у багатоквартирному будинку, внаслідок якого загинули щонайменше двоє людей. Найімовірніша причина – вибух газу, тож поліція прийшли з обшуками до газорозподільчої компанії.
Поліція проводить невідкладні обшуки в газорозподільчій і інших комунальних службах, що обслуговували будинок, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Усе, що відомо У київській багатоповерхівці стався потужний вибух, є загиблі – фото, відео
Проводиться експертиза стану будівлі через можливе подальше руйнування. Після отримання експертного висновку ми зможемо дати доступ людям до їх квартир, аби вони взяли з собою найнеобхідніші речі,
– розповів глава МВС Арсен Аваков.
Наразі на місці вибуху продовжують розбирати завали будинку. До цього залучені понад 500 людей і близько 50 одиниць техніки.
Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу через вибух. Вона стосується імовірного порушення норм пожежної безпеки, а винуватцям може загрожувати до 8 років за ґратами.
Вибух у Києві: коротко
- Він трапився в одній з багатоповерхівок на Позняках 21 червня близько 10 ранку. Імовірною причиною називають витік газу.
- Рятувальники знайшли 2 тіла загиблих, а ще 3 людей змогли врятувати з-під завалів. Як відомо, під завалами можуть бути ще щонайменше 3 людей.
- Мешканці будинку розповіли, що за кілька днів до вибуху приходили газовики та проводили якісь перевірки. Після цього в будинку було чути запах газу.