У Києві на Позняках 21 червня трапився вибух у багатоквартирному будинку, внаслідок якого загинули щонайменше двоє людей. Найімовірніша причина – вибух газу, тож поліція прийшли з обшуками до газорозподільчої компанії.

Поліція проводить невідкладні обшуки в газорозподільчій і інших комунальних службах, що обслуговували будинок, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Усе, що відомо У київській багатоповерхівці стався потужний вибух, є загиблі – фото, відео

Проводиться експертиза стану будівлі через можливе подальше руйнування. Після отримання експертного висновку ми зможемо дати доступ людям до їх квартир, аби вони взяли з собою найнеобхідніші речі,

– розповів глава МВС Арсен Аваков.

Наразі на місці вибуху продовжують розбирати завали будинку. До цього залучені понад 500 людей і близько 50 одиниць техніки.

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу через вибух. Вона стосується імовірного порушення норм пожежної безпеки, а винуватцям може загрожувати до 8 років за ґратами.

Вибух у Києві: коротко