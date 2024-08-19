Розташований завод поблизу міста Стерлітамак, що на лівому березі річки Біла. Про вибух стало відомо у понеділок вранці, 19 серпня, – інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-пабліки.

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Момент вибуху на заводі в Башкортостані

На ролику, що, вочевидь, передав у розпорядження телеграм-каналів водій автівки, видно, як спалахнув вогонь. Водночас дим, що утворився внаслідок пожежі, згодом стало видно за сотні метрів.

Після вибуху на підприємстві в Стерлітамаку: дивіться відео

Інформаційні джерела стверджують, що вибух стався саме на трубопроводі. Станом на 11:00 відомо про 3 постраждалих. Серед них 2 працівники підприємства, а також 1 свідок.

Зверніть увагу! Міністерство надзвичайних ситуацій Росії заявило, що нібито відбулася розгерметизація, яка й призвела до нещасного випадку. На місце події вирушили близько 20 рятувальників, аби ліквідувати полум'я.

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Згадаємо, що українські дрони 18 серпня успішно атакували нафтобазу в Пролетарську Ростовської області Росії. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада залучила чимало рятувальників, однак приборкати вогонь не вдавалося упродовж тривалого часу. Диму від пожежі розтягнувся на десятки кілометрів.