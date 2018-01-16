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Вибух в Антверпені: з'явилась інформація про жертв і постраждалих

15:38, сьогодні 947 Читать новость на русском

Пізно ввечері 15 січня у бельгійському місті Антверпені стався вибух, який зачепив одразу три будівлі.

Раніше повідомлялось, що під завалами внаслідок вибуху опинилось щонайменше 4 людини, проте згодом стало відомо, що їх набагато більше.

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Як інформує DW, вибухова хвиля зачепила одразу три будівлі.

За офіційними даними рятувальних служб, внаслідок нещасного випадку загинули щонайменше дві людини.

Ще щонайменше 14 осіб зазнали ушкоджень чи були травмовані. За словами лікарів, стан однієї з поранених є критичним.

У поліції повідомляють, що під завалами ще можуть перебувати люди, серед яких і діти.

Офіційних даних про причини вибуху поки немає, проте версію про теракт правоохоронці відкидають.

Дивіться відео з місця вибуху у будинку в Антверпені:

Теги: Фотоновини Жертви Бельгія Вибух
Джерело: 24 Канал
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