Вибух в Антверпені: з'явилась інформація про жертв і постраждалих

Пізно ввечері 15 січня у бельгійському місті Антверпені стався вибух, який зачепив одразу три будівлі.

Раніше повідомлялось, що під завалами внаслідок вибуху опинилось щонайменше 4 людини, проте згодом стало відомо, що їх набагато більше.

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Як інформує DW, вибухова хвиля зачепила одразу три будівлі.

За офіційними даними рятувальних служб, внаслідок нещасного випадку загинули щонайменше дві людини.

Politie bevestigt: nog twee slachtoffers gevonden onder het puin, beide overleden. Slachtoffers nog niet geïdentificeerd. Onderzoek naar oorzaak explosie #Paardenmarkt gaat voort. — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 16 січня 2018 р.

Ще щонайменше 14 осіб зазнали ушкоджень чи були травмовані. За словами лікарів, стан однієї з поранених є критичним.

У поліції повідомляють, що під завалами ще можуть перебувати люди, серед яких і діти.

Офіційних даних про причини вибуху поки немає, проте версію про теракт правоохоронці відкидають.

Дивіться відео з місця вибуху у будинку в Антверпені: