Такого не було роками: Донецьк здригнувся від атаки дронів, горять склади окупантів на Запоріжжі

У ніч на 27 травня Донецьк зазнав масованої атаки з численними влучаннями, повідомляють місцеві. За їхніми словами, подібної інтенсивності ударів у місті не фіксували вже кілька років.

Кадри з місця ударів публікують місцеві телеграм-канали. Інформацію про успішну атаку дронів на Донеччині, а також на Запоріжжі підтверджує партизанський рух "Атеш".

Дивіться також Вибухи, прильоти й пожежі в Таганрозі та Туапсе: у Росії пройшла "тривожна" ніч

Що відомо про атаку дронів на окупантів?

Вночі у Донецьку пролунала серія вибухів, місцеві жителі повідомляють про численні влучання та масштабну атаку по місту. За їхніми словами, інтенсивність ударів була настільки високою, що подібних подій у місті не фіксували протягом кількох років. Офіційні деталі наслідків наразі уточнюються.

У ніч на 27 травня у Донецьку лунали вибухи: дивіться відео

Водночас надходять повідомлення про ураження російських військових об'єктів на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. За даними джерел, пов'язаних із партизанським рухом "Атеш", серія ударів Сил оборони України накрила низку польових складів та резервних командних пунктів противника.

Зазначається, що українські безпілотники дедалі активніше діють у глибині окупованих територій, зокрема вздовж логістичних маршрутів, які забезпечують постачання російських військ на південному напрямку. Це ускладнює пересування техніки та підвіз боєприпасів до передових позицій.

Дрони атакували Донецьк: дивіться відео

За інформацією "Атеш", частина складів, які не зазнавали ударів з 2022 року, була знищена або суттєво пошкоджена. Окупаційне командування, за їхніми даними, змушене терміново переміщувати залишки ресурсів у глибший тил, зокрема ближче до Маріуполя, щоб зменшити ризики нових уражень. Повідомляється, що це збільшує логістичне навантаження та ускладнює постачання передових підрозділів, що потенційно впливає на темпи бойових дій на цих ділянках фронту. Офіційного підтвердження заявлених втрат і наслідків наразі немає.

Вибухи на окупованій території: дивіться відео

Нагадаємо, у ніч проти 27 травня вибухи пролунали одразу в кількох регіонах Росії. За попередніми даними, під ударом опинилися, зокрема, Таганрог і Туапсе. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що під час атаки над Таганрогом нібито було знищено ракету. Також він стверджує, що внаслідок інциденту на вулиці Ціолковського в місті загорілися автомобілі. Дим після атаки дронів також здіймався у Воронежі.