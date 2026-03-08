Над містом здіймається густий дим: у Донецьку, ймовірно, атакували склад "Шахедів"
- У Донецьку, ймовірно, атакували військові склади з ударними безпілотниками "Герань-2", російською версією іранських Shahed.
- ЗМІ повідомляють, що атака призвела до значних втрат серед російських військових, на місце події вирушили бригади швидкої допомоги.
У неділю, 8 березня, в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Ймовірно, під ударом опинилися військові склади окупантів, де зберігалися "Шахеди".
Про це повідомив телеграм-канал Supernova+.
Що відбувається в Донецьку?
ЗМІ повідомляють, що в Донецьку був атакований склад зберігання ударних безпілотників "Герань-2" – російської версії іранських Shahed.
Для удару по окупованій території нібито застосували американські ракети ATACMS.
Місцеві жителі масово публікують фото та відео з Донецька: на кадрах можна побачити стовп густого диму, який здіймається над містом.
Під ударом опинилися військові склади в Донецьку: дивіться відео
Агенти партизанського руху "Атеш" повідомляють, що внаслідок атаки було ліквідовано значну кількість російських військових. За їхніми даними, на місце події вже вирушили бригади швидкої допомоги.
Тим часом журналіст Денис Казанський написав, що в Донецьку було знищено один із цехів заводу "Точмаш", де міг детонувати склад боєприпасів. Відомо також, що вибух стався у промисловій зоні на Київському проспекті.
Ворог продовжує зазнавати втрат: останні новини
Українські Сили оборони 7 – 8 березня завдали серії ударів по військових об'єктах Росії на тимчасово окупованих територіях і в Росії. В районі Новоозерного в тимчасово окупованому Криму було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та десантний катер БК-16.
Крім цього, українські військові завдали ударів по низці пунктів управління безпілотними літальними апаратами ворога. Зокрема, було уражено пункт управління БпЛА "Оріон" у районі Красносільського в окупованому Криму.
Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками у населених пунктах Дунайка в Бєлгородській області Росії, у районі Гуляйполя Запорізької області та в Селидовому на тимчасово окупованій частині Донецької області.