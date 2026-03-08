Над містом здіймається густий дим: у Донецьку, ймовірно, атакували склад "Шахедів"

У неділю, 8 березня, в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Ймовірно, під ударом опинилися військові склади окупантів, де зберігалися "Шахеди".

Про це повідомив телеграм-канал Supernova+.

Що відбувається в Донецьку?

ЗМІ повідомляють, що в Донецьку був атакований склад зберігання ударних безпілотників "Герань-2" – російської версії іранських Shahed.

Для удару по окупованій території нібито застосували американські ракети ATACMS.

Місцеві жителі масово публікують фото та відео з Донецька: на кадрах можна побачити стовп густого диму, який здіймається над містом.

Під ударом опинилися військові склади в Донецьку: дивіться відео

Агенти партизанського руху "Атеш" повідомляють, що внаслідок атаки було ліквідовано значну кількість російських військових. За їхніми даними, на місце події вже вирушили бригади швидкої допомоги.

Тим часом журналіст Денис Казанський написав, що в Донецьку було знищено один із цехів заводу "Точмаш", де міг детонувати склад боєприпасів. Відомо також, що вибух стався у промисловій зоні на Київському проспекті.

