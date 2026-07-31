Вибухи у Хмельницькому: в ОВА сказали, скільки потрібно часу, щоб загроза вщухла

У п'ятницю, 31 липня, на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася серія вибухів, після чого відбулася подальша детонація.

Голова місцевої ОВА Сергій Тюрін під час телеефіру розповів, скільки часу необхідно для того, щоб небезпека вщухла.

Як довго зберігатиметься загроза в Хмельницькому?

У зв'язку з небезпекою через вибухи в Хмельницькому влада повідомила про наявність місць, куди можуть тимчасово переміститися люди, які потенційно перебувають у зоні ризику.

За словами Тюріна, потрібно близько 5 – 10 годин для того, щоб небезпека детонації вщухла.

Очільник ОВА уточнив, що вибухи майже припинилися, проте щоб не наражати людей на небезпеку, діють відповідні протоколи, які й визначають час, необхідний для повного врегулювання ситуації.

Зверніть увагу! Мер Хмельницького Олександр Симчишин закликав громадян, чиє житло або майно постраждало від вибухів, телефонувати на 1580 або 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80. Або ж звертатися за адресою: Петлюри, 52, або у відділ звернень громадян Героїв Маріуполя, 18.

Варто зазначити, що вибухи в місті пролунали без оголошення повітряної тривоги. Раніше ЗМІ повідомляли, що цього дня у Хмельницькому могли проводити плановий підрив старих боєприпасів.

У Силах спеціальних операцій повідомили, що інцидент стався на полігоні однієї з військових частин. Причини вибухів з'ясовують, на місці працюють профільні служби, інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

За словами мера Хмельницького Симчишина, загиблих наразі не зафіксовано, однак вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки та комунальні будівлі. Також у місті тимчасово змінили рух громадського транспорту.