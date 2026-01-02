Хлопки в Казані: через загрозу БпЛА аеропорт призупинив свою роботу, затримано 14 рейсів

Вдень 2 січня у Казані неспокійно через загрозу атаки безпілотників. У місті та прилеглих районах запровадили підвищені заходи безпеки, а роботу аеропорту тимчасово обмежили.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські пабліки.

Дивіться також Під ударом могли бути два НПЗ: дрони атакували Самарську область Росії

Що відомо про вибухи у Казані?

У п'ятницю, 2 січня, "добрі" дрони помітили у небі Казані.

Станом на 13:27 у Казані та Зеленодольську було оголошено атаку БпЛА. За інформацією місцевих пабліків, небезпека у регіоні триває понад 13 годин.

Згодом, о 13:35 в Авіабудівному районі Казані місцеві чули сирени, а після – гучний "хлопок". Очевидці повідомляють про звуки, схожі на роботу ППО.

У зв'язку з небезпекою в аеропорту Казані ввели тимчасові обмеження на прийом та зліт літаків. Затримано понад 10 рейсів. Загалом 14 рейсів змінили свій розклад.

На виліт затримуються літаки до у Ханти-Мансійська, Мінеральних Вод, Москви, Махачкали, Сочі, Уфи, Фергану та низки інших міст. Також не можуть приземлитись затримані рейси з Краснодара, Ханти-Мансійська, Астани та Москви.

За інформацією голови району Михайла Афанасьєва, о 14:17 у Зеленодольському районі було збито БпЛА.

Ситуація в аеропорту Казані: дивіться відео

Де ще чули вибухи у Росії?