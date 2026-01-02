Хлопки в Казані: через загрозу БпЛА аеропорт призупинив свою роботу, затримано 14 рейсів
- У Казані через загрозу атаки безпілотників аеропорт тимчасово припинив роботу, затримано 14 рейсів.
- В Авіабудівному районі Казані чули сирени та звуки, схожі на роботу ППО, а в Зеленодольському районі збито БпЛА.
Вдень 2 січня у Казані неспокійно через загрозу атаки безпілотників. У місті та прилеглих районах запровадили підвищені заходи безпеки, а роботу аеропорту тимчасово обмежили.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські пабліки.
Дивіться також Під ударом могли бути два НПЗ: дрони атакували Самарську область Росії
Що відомо про вибухи у Казані?
У п'ятницю, 2 січня, "добрі" дрони помітили у небі Казані.
Станом на 13:27 у Казані та Зеленодольську було оголошено атаку БпЛА. За інформацією місцевих пабліків, небезпека у регіоні триває понад 13 годин.
Згодом, о 13:35 в Авіабудівному районі Казані місцеві чули сирени, а після – гучний "хлопок". Очевидці повідомляють про звуки, схожі на роботу ППО.
У зв'язку з небезпекою в аеропорту Казані ввели тимчасові обмеження на прийом та зліт літаків. Затримано понад 10 рейсів. Загалом 14 рейсів змінили свій розклад.
На виліт затримуються літаки до у Ханти-Мансійська, Мінеральних Вод, Москви, Махачкали, Сочі, Уфи, Фергану та низки інших міст. Також не можуть приземлитись затримані рейси з Краснодара, Ханти-Мансійська, Астани та Москви.
За інформацією голови району Михайла Афанасьєва, о 14:17 у Зеленодольському районі було збито БпЛА.
Ситуація в аеропорту Казані: дивіться відео
Де ще чули вибухи у Росії?
Уночі 2 січня ударні безпілотники атакували Самарську область Росії. Місцеві розповідають про понад 10 гучних вибухів.
Монітори зазначають, що під атакою могли бути два НПЗ: Новокуйбишевський і Куйбишевський.
У ніч на 31 грудня українські дрони атакували нафтобазу Росрезерву в місті Рибінськ, спричинивши масштабну пожежу. Ймовірно, знищено щонайменше два великих резервуари.