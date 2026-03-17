"Окупантів на фронті стане менше": відомо деталі нічної атаки на окупований Мелітополь
- В ніч на 17 березня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Атаки по об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях регулярно відбуваються.
- Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів про наслідки атаки.
В ніч на 17 березня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Місцеві повідомляли про вторинну детонацію.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що Сили оборони України регулярно вибивають ворожі цілі поблизу тимчасово окупованого Мелітополя. Там методично працюють, аби ускладнити ворогу логістику.
Дивіться також Нові прориви на Сумщині, плани на Оріхів і штурми Костянтинівки: як змінилася лінія фронту за тиждень
Що відомо про вибухи в Мелітополі 17 березня?
За попередньою інформацією, вибухи пролунали в районі мелітопольського аеродрому. Це міг бути склад з боєприпасами, адже місцеві повідомляли про вторинну детонацію.
Сили оборони України системно працюють по усіх тимчасово окупованих територіях. Такі атаки впливають на можливості ворога продовжувати бойові дії.
Такі удари впливають і на логістику, і на можливості окупантів воювати. Це те, що буквально одразу відчувається. Після таких ударів менше снарядів поїде на фронт; окупантів на фронті стане менше. Це важлива та системна робота з боку Сил оборони України,
– сказав Братчук.
Зверніть увагу! Ворог розбудовує військову інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях. У лютому військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" фіксував будівництво нової військової бази в Мелітопольському районі. Там облаштовують майданчики для навчання операторів БпЛА.
Ситуація на окупованих територіях
- Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів про дивні дії окупантів на Гуляйпільському напрямку. Туди звозять різні бетонні конструкції. Поки немає точного розуміння, навіщо окупанти цим це роблять. Однак, судячи з усього, вони будують щось на кшталт укриттів для підрозділів БпЛА.
- Нещодавно Сили оборони України влучили по складу з російськими ракетами до ППО на Луганщині. В небі виднілися яскраві "феєрверки" після прильотів. Сталося це в тимчасово окупованому Довжанську. Цей населений пункт розташований за 15 кілометрів від кордону з країною-агресоркою.
- Упродовж 8 – 9 березня українські військові завдали кілька успішних ударів по тимчасово окупованих територіях. Зокрема вдалося уразити низку важливих для ворога радіолокаційних станцій. Йдеться про РЛС "Оборона-14", "Небо-У" та деякі РЛС зі складу ЗРК С-300.