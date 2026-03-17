"Окупантів на фронті стане менше": відомо деталі нічної атаки на окупований Мелітополь

В ніч на 17 березня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Місцеві повідомляли про вторинну детонацію.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що Сили оборони України регулярно вибивають ворожі цілі поблизу тимчасово окупованого Мелітополя. Там методично працюють, аби ускладнити ворогу логістику.

Що відомо про вибухи в Мелітополі 17 березня?

За попередньою інформацією, вибухи пролунали в районі мелітопольського аеродрому. Це міг бути склад з боєприпасами, адже місцеві повідомляли про вторинну детонацію.

Сили оборони України системно працюють по усіх тимчасово окупованих територіях. Такі атаки впливають на можливості ворога продовжувати бойові дії.

Такі удари впливають і на логістику, і на можливості окупантів воювати. Це те, що буквально одразу відчувається. Після таких ударів менше снарядів поїде на фронт; окупантів на фронті стане менше. Це важлива та системна робота з боку Сил оборони України,

– сказав Братчук.

Зверніть увагу! Ворог розбудовує військову інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях. У лютому військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" фіксував будівництво нової військової бази в Мелітопольському районі. Там облаштовують майданчики для навчання операторів БпЛА.

Ситуація на окупованих територіях