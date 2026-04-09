9 квітня, 09:08
Вибухи у Павлограді: росіяни вдарили балістикою
Вранці 9 квітня Росія запустила по Україні балістику. Вибух під час повітряної тривоги пролунав у Павлограді, що на Дніпротепровщині.
Про це повідомили місцеві пабліки.
Що відомо про вибухи у Павлограді?
У низці регіонів України близько 9:00 ранку оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вона пов'язана із загрозою ударів ворожої балістики.
Ракета на Дніпропетровщину,
– попередили військові.
Вже близько 09:04 жителі Павлограду чули вибух. Водночас моніторингові канали пишуть, що ціль було локаційно втрачено.