Вибухи у Павлограді: росіяни вдарили балістикою
9 квітня, 09:08
Дарія Черниш

Вранці 9 квітня Росія запустила по Україні балістику. Вибух під час повітряної тривоги пролунав у Павлограді, що на Дніпротепровщині.

Про це повідомили місцеві пабліки.

Що відомо про вибухи у Павлограді?

У низці регіонів України близько 9:00 ранку оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вона пов'язана із загрозою ударів ворожої балістики.

Ракета на Дніпропетровщину,
попередили військові.

Вже близько 09:04 жителі Павлограду чули вибух. Водночас моніторингові канали пишуть, що ціль було локаційно втрачено.

 

 