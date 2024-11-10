Ввечері 10 листопада на Запоріжжі прогриміли вибухи. Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Запоріжжя Іваном Федоровим.

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На Запоріжжі гучно

У Запорізькій області прогриміли вибухи. Наразі невідомо, чи були влучання. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу.

Іван Федоров уточнював про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59/69 по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Росія постійно атакує прифронтові території. Часто її цілями стають саме цивільні об'єкти, хоч агресорка заявляє протилежне.

Ввечері вибухи пролунали також і на Дніпропетровщині. Повітряні сили інформували про ракету курсом на Павлоград.

Вдень Росія також запускала ударні БпЛА по Україні. У деяких областях була можливість роботи ППО.