Понад 1,6 тисячі кілометрів від України: БпЛА вдарили по хімзаводу у Пермському краї

У Пермському краї Росії 23 травня неспокійно через атаку безпілотників. Під ударом був хімзавод "Метафракс Кемікалс" у місті Губаха.

До того ж у самій Пермі через загрозу ударів затримали старт півмарафону. Удар по російському підприємству підтвердив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Що атакували БпЛА біля Пермі?

Вранці 23 травня безпілотники долетіли до Пермського краю Росії. Вибухи пролунали на території хімічного комплексу "АКМ" у місті Губаха.

Дрони вже не вперше вдарили по хімічному заводу "Метафракс". Це один з найбільших виробників метанолу, аміаку, карбаміду та меламіну у Росії. Розташований він за понад 1 600 кілометрів від кордону з Україною.

Атакований об'єкт біля Пермі

Атаку визнав навіть губернатор Пермського краю Дмитро Манохин. За його словами, одне з підприємств постраждало попри роботу ППО та нібито збиття кількох БпЛА в регіоні. На місці працюють оперативні служби, а внаслідок атаки начебто ніхто не постраждав.

Атаковане російське місто Губаха: де воно на карті

РосЗМІ пишуть, що на тлі атаки у Пермі вводили режим безпілотної небезпеки. Через це старт півмарафон "Забіг Росії" затримали майже на півтори години. Спортсмени жаліються, що змушені були чекати на парковці одного з торгівельних центрів. А деякі в них взагалі відмовились від участі, бо навіть не дістались до місця старту.

Де ще було гучно в Росії?

Російське Міноборони заявляло, що уночі 23 травня їхня ППО нібито збила чи перехопили 348 дронів. Через атаку там закривали кілька аеропортів.

У Новоросійську внаслідок ударів пошкоджено вікна у двох житлових будинках. Також виникла пожежа на нафтовому терміналі "Грушова" – найбільшому нафтосховищі на Кавказі. Інші дрони летіли в тому числі на Москву.

Крім того, безпілотники дістались електропідстанції в Удмуртії.