По російській Удмуртії вгатили БпЛА: там сталася пожежа біля електропідстанції

Російське місто Глазов, що в Удмуртській республіці, 23 травня атакували дрони. В результаті успішних ударів там спалахнула пожежа.

Про це пише Exilenova+.

Дивіться також "Горітиме дуже довго": Новоросійськ атакували БпЛА, палає нафтовий термінал

Що горить в Удмуртії?

Росіяни поділились відео, на яких видно проліт безпілотників в районі міста Глазов у Росії. По них нібито працювали системи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Однак у місті все ж пролунали вибухи, а опісля здійнявся стовп чорного диму. На місце атаки прибули пожежники.

Пожежа після візиту дронів до Глазова / Фото Exilenova+

Густий дим після атаки на Удмуртію: дивіться відео

Результат дронової атаки на Удмуртію: дивіться відео

ASTRA з посиланням на свій OSINT-аналіз припускає, що БпЛА могли поцілити поблизу електропідстанції. Кадри очевидців були зроблені на території Удмуртської птахофабрики у місті Глазов, а дим піднявся поряд – близько 500 метрів до електропідстанції.

Попереднє місце пожежі / Фото ASTRA

Де ще було гучно в Росії?

Уночі 23 травня безпілотники завітали у район Новоросійська. Завдяки успішній атаці там загорівся нафтовий термінал "Грушова", що є найбільшим нафтосховищем на Кавказі.

Росіяни намагались відбити атаку дронів на Москву. Їхня ППО дві години підряд намагалась відбивати кілька хвиль БпЛА. Пропагандисти стверджують, що начебто є збиття.