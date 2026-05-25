Помста за Київ: енергетика та залізниця Росії опинилися під прицілом

"Вибуховий" ранок 25 травня видався у Росії. Під прицілом опинилася енергетика та залізниця.

Але традиційно у російських звітах постраждалих немає. Про це пишуть росЗМІ.

Дивіться також Від НПЗ у Рязані майже нічого не лишилося: з'явилися нові супутникові знімки

Як пройшла атака на Росію 25 травня?

Близько 6 вибухів чули у Ярославлі. Він розташований приблизно за 250 кілометрів від столиці.

Через атаки навіть перекрили трасу на Москву. Цей виїзд з міста проходить впритул до промзони місцевого НПЗ.

Місцеві ЗМІ також пишуть, що Бєлгород був атакований "невідомими ракетами". Бідкаються, що там під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, через що виникли перебої зі світлом та водою.

Окрім того, у місті пошкоджено фасад адміністративної будівлі. Бєлгородці бідкаються, що їм "мстят за свой" Київ.

Російська "певео" щось збивала: дивіться відео

Також БпЛА атакував залізничні колії у Льговському районі Курської області. Сталося загоряння вагона з паливом. Площа загоряння встановлюється.

З метою "безпеки" з сусіднього населеного пункту тимчасово відселили 76 осіб.

Вибухи, які чули росіяни: дивіться відео