Втрати можуть бути непоправними: Україна історично обвалила нафтові можливості Росії

Днями українські дрони вгатили по НПЗ в Туапсе Краснодарського краю, як наслідок там зафіксований "нафтовий дощ". Крім того безпілотники навідались у Нижньогородську область, де атакували нафтоперекачувальну станцію "Горький". Триває послідовне винищення нафтоекспортних потужностей Росії.

Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, вказавши на те, що в Туапсе розташований потужний порт з величезними резервуарами, а "нафтовий дощ", який там був спричинений, варто розцінювати як екологічну катастрофу і наслідок критичних промислових руйнувань.

Україна викидає Росію з нафтового ринку

Сили оборони України уразили станцію "Самара". Зі слів голови Українського центру безпеки та співпраці, там відбувалось змішування високо- та низькосірчаної нафти задля підготовки сорту Urals на експорт. Також була атакована НПС "Горький". Ця станція є важливою ланкою нафтотранспортної системи ворога, входить до АТ "Транснефть – Верхняя Волга".

Отже, на сьогодні "південні ворота" поступово для Росії закриваються. Більшість об'єму, орієнтовно 60% – це північ, Балтійський регіон, ще 30% припадають на Чорноморський регіон, інші 10% – Далекий Схід. Україна повністю вибиває нафтову інфраструктуру саме з Чорного моря,

– підкреслив Кузан.

Він продовжив, що поки що повністю закрити нафтоекспортні спроможності Росії СОУ не вдалося, але те, що Україна обвалила їх до рекордного мінімуму – це факт. Українські дрони та завзятість Сил оборони, зі слів Кузана, серйозно налякали вже не тільки Росію, а й світ.

На нас чиниться тиск, щоб ми відновили спроможності нафтопроводу "Дружба". Це безпрецедентний тиск. Україні набагато вигідніше повністю знищити російські експортні спроможності. Якщо вже і треба, щоб Європа купувала енергоресурси Росії, то нехай це транспортується через нашу територію, щоб мати над цим контроль і гроші,

– зауважив Кузан.

Підсумовуючи, голова Українського центру безпеки та співпраці додав, що наразі триває величезна робота Сил оборони. Поки що оцінки експертів щодо прямих збитків Росії різняться, все обумовлено наявністю нафти, яка вже завантажена в танкери й досі не продана. Однак безперечно, що для Росії, як світової нафтової держави, Україна створює нестерпні умови, викидає з ринку, залишаючи там США.

До відома! Президент України Зеленський повідомив, що за березень нафтові втрати Росії від атак українських далекобійних дронів оцінюються орієнтовно у 2,3 мільярда доларів.

